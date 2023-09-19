好心扶摔地轮椅嬷 男子生歹念抢金镯

轮椅的轮子脱落，93岁阿嬷摔在地上，51岁男子原本好心扶她起来，岂料看见她手戴金镯后心生歹念，强行夺走金镯，被判坐牢10周。

被告纪金辉（51岁，译音）星期一（9月18日）承认一项抢劫控状。

这起案件发生在4月14日下午约2时，地点是义顺中路20A的联合检测与疫苗接种中心。

当时坐轮椅的阿嬷王澎翠（93岁）和女佣吃完午饭，由女佣推着她的轮椅在走道上前行。不料，阿嬷轮椅的其中一个轮子突然脱落，导致她身体不稳，从轮椅上脸部朝下摔倒在地。

女佣尝试将阿嬷扶起来，但因力气不足，只能大喊向路人求助。当时正好在马路对面的被告听到求救声后，连忙跑过来，与另两名好心路人一同将阿嬷扶回轮椅上。

由于阿嬷脸上有伤痕，女佣将阿嬷推到中心内休息，被告也陪同进入。在中心内，他注意到阿嬷右手腕上有一只金镯。

在女佣去附近商店购买水与药物时，被告抓住阿嬷的手腕，取走了价值450元的金镯。干案期间，阿嬷请他不要拿走金镯，但被告无视阿嬷的请求，把金镯放入随身小包后，迅速离开了中心。

女佣之后返回中心，阿嬷告知女佣此事，女佣随后通知雇主。

阿嬷的孙子在当天下午2时52分报警。新加坡警察部队经调查后迅速锁定被告的身份，并在隔天到他的家中将他逮捕。

完整报道，请翻阅2023年9月19日的《新明日报》。