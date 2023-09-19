国际油价飙升近30％ 本地汽油零售价突破3元

国际油价自6月以来飙升近30％，本地油价也从7月起一路上涨，有零售商的汽油售价再度突破3元。

根据汽车网站motorist.sg网站统计，本地汽油售价从7月起节节攀升，其间一度趋于平稳，但仍居高不下。

燃油零售商加德士（Caltex）在星期一（9月18日）傍晚6时开始调升各级汽油零售价，其中95辛烷值（Octane 95）汽油每公升售价上调至3.03元，是自2022年7月底跌落3元以下后，再度站上3元的关头。92辛烷值（Octane 92）的汽油价格则为2.98元。

其他燃油零售商新加坡石油公司（SPC）、蚬壳（Shell）、中国石化（Sinopec）及埃索（Esso）的95辛烷值汽油价格则从8月底开始保持平稳，当中以新加坡石油公司的油价最低，95辛烷值汽油每公升为2.90元。

不过，按照过去的惯例，这些零售商预料也将调高汽油零售价。

《联合早报》早前报道，俄罗斯和沙特阿拉伯减少原油产量，加上中国需求上升，使全球油价自6月以来飙升近30％，如今已上涨至每桶94美元以上，并可能在本月达到每桶100美元（约136新元），创下2023年的第一次。

分析：油盟+或视油价调整减产政策

银河—联昌证券（CGS-CIMB）经济顾问宋生文受访时说，沙特与俄罗斯等石油输出国组织和其他产油国（OPEC+，简称油盟+）早前宣布削减供应，造成供应短缺的问题。

他说，一旦出现供不应求的情况，就会推高油价，而全球经济的趋势也直接影响了油价的涨幅。

对于油价会否持续走高，宋生文采取观望的态度，但他认为油盟+可能会视油价来调整减产政策，一旦油价过高，他们就可能会提高供应量，以平衡油价。

消费者：选择到促销更划算的油站

有10年开车经验的梁韵冰（62岁，兼职德士司机）说，各零售商的汽油价格差异不大，她主要是选择到促销活动更划算的油站打油。“不管是油价低但促销不多，还是油价高却折扣多，计算起来其实是一样的，但整体油价高涨还是加重了我们的负担。”

李庆福（63岁，自雇人士）也认为特定油站的回扣更吸引他，但基于公司的车子使用特定油站的会员卡，因此当他使用私家车时，也习惯回到同一家油站添油。

他认为，有些驾驶员会忠于品牌。“他们可能认为特定的零售商的汽油质量比较好，所以不管油价涨到多高还是会到那家油站添油。”