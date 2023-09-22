杨莉明：盯上国人拼搏软肋 求职诈骗也向我招聘

求职、网购和投资是近期本地常见的三大类骗局，杨莉明指出求职骗局的骗子或利用国人拼搏的上进心态抛出诱饵，就连她本身也收过类似的可疑信息，要向她“招聘”。

民情联系组（REACH）和《新明日报》昨晚联合举办“好好谈一谈之乐龄e起来”现场对话会。UFM100.3是对话会的支持电台。

昨晚对话会的主宾是通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，两位嘉宾分别是新加坡警察部队商业事务局反诈骗指挥处助理局长叶葛心助理警察总监，以及银发族资信健乐大使周选江博士。142名公众出席这场华语对话会，年长者占多数，也有陪同家长到场的年轻人。

杨莉明开场时说，诈骗从古至今都有，只是方式变了。而现代科技也让罪犯有机可乘，利用低成本方式找上受害者，覆盖面骤然变得很广。

她提到，本地近期最常见的骗局包括求职、网购和投资骗案。

骗子假借招聘的方式联系上受害人，往往要求受害人完成一些简单任务，并给予金钱回报。看准受害人上钩后，骗子就开口要受害人先支付一笔“订金”或“押金”，再提供新的工作。

杨莉明说，骗子或利用新加坡人肯拼搏，求上进的努力心态，让不少人堕入陷阱。她自己也曾收到怀疑是求职骗局的手机简讯，说有工作机会要向她招手。

杨莉明也指出，骗子最常用的两伎俩不外呼就是催人急，或是博取信任、同情心。

她举例，骗子会以限时优惠催受害者要买要快，或是家里出了事要对方立即反应。“当你一急起来的时候就会疏忽，把（密码等）发了出去。因此要记得不要急。”而另一常用伎俩就是针对寂寞孤立的年长人士，嘘寒问暖让他们感觉忽然有人关心，利用其弱点行骗。

调查显示：11%年轻人不担忧 线上受骗风险或更大

千人调查显示，年轻人中有11%完全不担心受骗。杨莉明表示，年轻人更常使用互联网，因此充满自信，但与此同时面对线上诈骗的风险也更大。

通讯及新闻部今年4月27日至5月4日之间展开调查，共有1052名15岁及以上的受访者参与，杨莉明昨晚在对话会上公布调查结果。

所有受访者中，每四人就有三人每月至少有几次会碰到成为骗子目标的经历，当中有25%每周都有这类遭遇，5%更是每天都会遇到。

这些受访者中，有多达80%的15岁至29岁年轻人每月至少遇到几次试图诈骗行为，比71%的50岁以上者遇到诈骗的情况高出九个百分点。换言之，年轻族群更有可能遇到诈骗。年轻群体中，只有32%会担心被诈骗，11%则是完全不担心受骗。杨莉明指出，年轻人普遍认为自己有能力辨识诈骗内容和行为，但却占受害者中大多数，原因有两个。

“首先，年轻人上网的次数比较多，因此他们碰到诈骗罪犯的可能性也会比较高。”

“另外，可能是因为他们相对比较自信，所以反而可能就更加容易疏忽，因此更加容易受骗。在这样的一个情况下，我们应该集体的去提高我们的警觉性。”

750恶意软件骗案 受骗者皆安卓用户



新型骗案涉及恶意软件，今年上半年就有750起，骗子全都通过安卓手机链接干案。

今年有越来越多的骗子先打出诱人促销广告，再骗受害人下载恶意软件，然后远程操控受害人手机，盗取银行户头以及个人资料。

叶葛心助理警察总监在对话会上透露，涉及恶意软件入侵的骗案，今年上半年就出现了750起，而受害人全都是安卓手机用户。

她提醒，公众先得提防是什么人要求自己下载软件，再者就是要求通过什么管道点击下载。

“感到犹豫的话就不要急着下载，先询问家人或找民众俱乐部的数码大使协助。”

而最保险的方式，是从官方应用商店下载手机应用。

公众切勿点击可疑链接、扫描来历不明的QR码，或从第三方网站或不明来源下载手机应用。

警2手机应用成诈骗案‘克星’



已推出的ScamShield手机应用和ScamShield Bot机器人助手成诈骗案“克星”。

叶葛心在对话会向到场公众介绍了ScamShield手机应用，以及ScamShield Bot机器人助手。

ScamShield手机应用可探测诈骗短信，屏蔽诈骗电话。用户也能通过该应用程序举报诈骗短信和电话，防止更多人受骗。

ScamShield Bot则是手机聊天应用WhatsApp上的智能聊天机器人。

公众将收到的短信内容复制或截图，传给ScamShield Bot机器人，若该系统收过类似举报或发现同样的短信内容被列入黑名单，就会提示用户收到的可能是诈骗短信。

叶葛心昨晚也不忘提醒，要循安全的管道下载。

她就说，曾有骗徒转走了受害人2000元后，还假好心联系对方，以下载ScamShield应用保护自己为名，诱骗受害人下载恶意软件。

活动现场也协助与会者下载ScamShield手机应用。（徐颖荃摄）

爱情骗局被识破 2妇保住血汗钱



警方识破一脚踏两船的爱情骗局，为两妇女保住血汗钱。

叶葛心谈到骗子如何利用人性脆弱的一面行骗时，举了一起爱情骗案为例。

她透露，一名妇女到银行转账，前台职员发现转账可疑，于是好意询问妇女。她仅说钱是转给“男朋友”的。

职员追问妇女，是否和对方见过面，贸然转账是否妥当等。不料，这名妇女竟回说，这名“男朋友”很关心她，连自己的孩子都不会对她这么好，就算受骗也甘愿。

反诈骗指挥中心的警员后来介入，要求她出示“男友”的照片，结果发现另一名爱情骗局受害人的“未婚夫”用的也是同一张照片。

叶葛心说，两位女性先是一时被蒙蔽，难以被说服，直到发现“情郎”一脚踏两船后，才认清对方是骗子。

忧受骗拒用数码科技？ 鼓励长者‘谨慎才有信心’



面对数码科技伴随而来的诈骗，杨莉明鼓励年长者不要畏惧：“小心不是害怕，谨慎才有信心”。

针对会否有年长者担忧堕入骗局而抗拒数码科技乃至手机使用，杨莉明认为，数码科技确实能为生活带来很多便利，包括与家人保持沟通。如若完全抗拒数码服务和活动的话，则难免会逐步与社会脱节，这也是她极不愿见到发生在年长者身上的。因此当局才下了很多功夫，包括希望通过如周博士这样的大使来与更多年长人士互动，逐步加强大家的信心。”

杨莉明也分享常挂嘴边的叮咛：“小心不是害怕，谨慎才有信心”。她认为小心没有错，而谨慎才能建立信心，所以常鼓励大家要小心谨慎，但不需要过多害怕。

她也举例说如电器不要碰到水，家里应该要有断路器（circuit breaker），有了这些措施在家中使用电器就不会担心。

“手机也是一样，通过一段时间、一个过程，我们会了解它可以用来做什么、不应该用来做什么；什么可以下载、什么不可以下载；什么可以点、什么不可以点击。（当我们）学会之后，用数码科技还是有它一定的便利。”

杨莉明在活动结束前与众人大合照。（徐颖荃摄）

周选江博士提醒银发族 不要随便点击链接



银发族资信健乐大使周选江博士提醒“信息哪里来， 三思而后点。”

周选江建议，年长者欲提防诈骗可以将防诈意识生活化，比如“钱包不露眼”联想到“手机不离手”、出外不忘锁门联想到手机不用则变设置上锁。

“这些很小的动作都能让你安心很多。”

对于防范意识会否使人与人之间的互动充满怀疑，或导致人们使用数码服务时战战兢兢，周选江认为人们或许不必过于担心，最重要是注意两点：清楚知道所收到的信息的源头，即究竟是从哪里发出来的，以及不要随便点击链接，要三思而“点”。

周选江在对话会结束后告诉《新明日报》，一些年长者对新科技不太熟悉，使用时反而更加谨慎。

“过去两三年，老人家的防诈骗意识提升了不少。”

不过周选江也说，可是年长者一旦掉入骗局，损失的可能就是毕生积蓄或者养老金，所受的打击程度更大，所以要很小心。

他也提到，一些独居的年长者接触的新媒体、新科技虽不算很广泛，但仍有被电话诈骗等的风险，是预防诈骗中受关注的重要群体。