偷窃案件增两倍 庙宇纷出招防盗

今年上半年有11起发生在宗教场所的偷窃案件，是去年同期的两倍多，不少庙宇加强保安措施，有者把钢板放进添油箱防“钓钱”，也有者把添油箱固定到地上以防被小偷搬走。

警方回复《新明日报》询问时说，2023年首6个月里共接到11起在宗教场所发生失窃的报案，是2022年同期的两倍多。这包括宗教场所的捐款失窃，以及在宗教场所发生的偷窃案。

樟宜路一带的云仙宫就在9月初因失窃报警，盗贼用鱼线和双面胶从添油箱钓走数千元。云仙宫主席萧建南告诉《新明日报》，事发后马上加强安保措施，不仅订做了铁门代替原有的木门，也将电眼升级，从手机上就能看到实时的监控录像。

另外，云仙宫也特制了弯曲的钢板放进添油箱，香油钱入箱后很难再被钓出，以此防盗。

位于跑马埔路的龙山寺5月11日请入黄金坊四面佛，放置在室外24小时对信众开放。发言人苏荣心受访时说，为确保四面佛的添油箱不会被小偷搬走，寺庙将其固定在地上。寺里的添油箱也有特殊设计，香客放入钱后转动把手，钞票就不能轻易地被钓回。

蔡厝港1道第253A座组屋附近的南海观福坛自10多年落户后，不时被不法之徒偷走香油钱、香烛、金银纸，甚至还被抱走多尊神像等。

创办人潘玉琴（55岁）受访时，说福坛今年6月翻新，安装了八个电眼对准庙内的三个添油箱。庙宇内也贴出告示，提醒访客庙宇24小时都有电眼监控，大家应当安分守己。

今年三月香油钱失窃的“四马路五路财神”负责人刘家良（42岁）也说，每个月会打开添油箱计算，现在变成每天都会清算。

完整报道，请翻阅2023年9月26日的《新明日报》。