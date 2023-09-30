外国使节期许早报客观报道 成为事实发言人及认识世界窗口

《联合早报》以客观且平衡的视角报道区域和世界时事，是具有区域影响力的媒体。接下来，在虚假与错误信息传播迅速的时代，早报必须继续把准确的信息带给读者。

《联合早报》星期五（9月29日）举办的百年报庆晚宴，邀请了多国的外国使节参加。

经常阅读早报的法国驻新加坡大使曾明怡（Tang Minh-Di）受访时说，早报是具有影响力的媒体。

“早报的视角非常独特，既不是西方视角，也不是中国视角。这是与众不同的。”

美国驻新加坡大使卡普兰认为早报是这个区域最重要的报纸之一，报道应继续有美国、新加坡及中国的观点和想法。（唐家鸿摄）

美国驻新大使卡普兰：报道应继续有美国、新加坡及中国的观点和想法

美国驻新加坡大使卡普兰（Jonathan Kaplan）也指出，早报是这个区域最重要的报纸之一。

他说：“我认为，你们的报道必须继续有美国的观点和想法、新加坡的观点和想法，以及中国的观点和想法。你们平衡的报道给我们留下了深刻印象，也感谢早报为确保新加坡人能了解到课题全部的观点和视角所付出的努力。”

中国驻新加坡大使馆临时代办朱憬希望早报有自己独立的思考、独立的想法，来更加客观全面报道中国、报道全世界的新闻。（唐家鸿摄）

中国驻新使馆临时代办朱憬：希望早报独立思考 更客观全面报道中国

中国驻新加坡大使馆临时代办朱憬说，早报在中国有很高的知名度，在新加坡乃至整个地区，也是很多民众熟悉的媒体品牌。

“其实我们不希望早报因为是华文报纸就一定会亲中国。我们实际上是希望早报有自己独立的思考、独立的想法，来更加客观全面报道中国、报道全世界。”

朱憬指出，两国近年来在各个领域的合作不断深化和拓展，也期待早报跟中国媒体加强交流和合作，相互学习，共同进步。

对于早报今后的发展，卡普兰认为早报将和其他媒体公司面临相同的困境，因为当科技如人工智能开始广泛使用时，应对虚假信息和错误信息将成为一项挑战。

马来西亚驻新加坡最高专员阿兹法说：媒体在未来缺的不是内容，而是准确和真实的信息。早报要做的是让大家都能获得正确的信息。（唐家鸿摄）

“因此，我认为早报在未来100年的目标将是如何应对这些新科技，以确保早报能成为事实的发言人，让事实比观点更普遍，并且确保新加坡和这个区域的人，都有机会看到和听到真实的新闻。”

马来西亚驻新加坡最高专员阿兹法也在受访时谈及假新闻的挑战。

他说：“媒体在未来缺的不是内容，而是准确和真实的信息。早报要做的是让大家都能获得正确的信息。”

也有外交使节希望早报能够更多地报道他们的国家与地区，让早报成为读者认识他国的窗口。

法国驻新加坡大使曾明怡每天有阅读早报的习惯。她认为，早报的视角与众不同，既不是西方视角，也不是中国视角，往后也期待能在早报看到更多关于欧洲的报道。（唐家鸿摄）

曾明怡说，她希望能在早报看到更多欧洲的视角，例如欧洲与亚洲之间的联系等。“也许早报可以考虑在欧洲派驻记者。”

印度尼西亚驻新加坡副大使苏利斯蒂奥（Sulistijo Djati Ismojo）也希望早报能够推出更多关于印尼的报道，让新加坡人民能够更多了解印尼的政治、经济、民生发展与情况。