李慧玲：《联合早报》坚守理想原则 编务不因政府拨款改变

尽管有政府拨款减轻部分运营的成本压力，经历媒体改制的《联合早报》保持编务独立，新闻室的运作未因此而改变。作为拥有100年历史的华文报，《联合早报》会继续坚守原则和理想，专注于制作优质新闻，更突出地发挥作为公共产品的优势。

新报业媒体信托华文媒体集团社长李慧玲星期五（9月29日）在《联合早报》百年报庆晚宴致辞时，以“不为五斗米折腰”来回应外界认为媒体接受政府拨款后，会影响编务独立和新闻从业员可能贪图利益，阿谀逢迎的疑虑。

作为知识分子，她指早报同仁有理想和原则，希望通过新闻事业，国家能够继续蓬勃向上，人民的权利获维护，生活丰裕充实。

她强调，《联合早报》与政府之间有共识，一旦主流媒体失去公信力，对新加坡将是很大损失。“从改制到现在，我可以诚实地告诉大家，我们的运作没有因为得到政府拨款而有所不同。”

若成政府甚至政党喉舌 会得不到读者信任遭遗弃

新报业媒体信托在2021年底成立，是一个非营利机构，得到政府拨款资助。李慧玲指新报业媒体信托主席许文远从改制一开始就提醒大家，如果早报成为政府，甚至是政党喉舌，得不到读者信任，就会遭遗弃。“为成功完成任务，他要求我们一定要维护新闻从业员的公正、专业，及新闻室独立。”

她感谢政府在新报业媒体信托成立后，拨款资助提升技术、保护母语媒体，以及培养媒体人才，减轻一部分的压力。

“在9月6日早报报庆当天，副总理兼财政部长黄循财给予早报肯定，并承诺政府将全力支持，给我们打了一支强心针。”

李慧玲说，在全世界传统媒体因受到严重冲击，找不到新经营方式，面对萎缩之际，《联合早报》还能够庆祝百年报庆，在困难的环境中经营下去，并继续维护公信力，平衡地报道、评论世界，实属不易。

要看到大于新加坡的世界 下个百年为世界带来价值

“《联合早报》在走过第一个百年时要往前看，也要敢于给自己立下更宏大长远的目标，我们要朝下一个百年迈进，同样必须看到大于新加坡的世界，成为能够为世界带来价值的中文媒体。”

华文媒体集团社长李慧玲在《联合早报》百年报庆晚宴致辞时，邀请出席的早报人起立，出席者热烈鼓掌向多年来坚守岗位的新闻从业员致敬。（龙国雄摄）

早报百年报庆晚宴宴开70席，除了国内外贵宾，也邀请服务超过25年，如今还在编采、行政等工作岗位不断贡献的资深同事参与，以感谢他们多年的付出。李慧玲也邀请在现场所有早报人起立接受致敬，现场掌声不断。

曾担任新加坡报业控股集团主席的前总统陈庆炎（中）和荣誉国务资政吴作栋（右），在报庆晚宴席间为早报人鼓掌致意。同桌的《联合早报》副总编辑吴新慧（左）拍掌回礼。（谢智扬摄）

早报人是珍贵的资产，李慧玲说，会继续招揽来自世界各地、有相同理念的双语或多语的新闻人才，同时积极培养本地的媒体人才。目前，早报与牛津大学路透学院和清华大学新闻与传播学院合作，展开交流计划。之后还会扩大新闻从业员的培养计划，探讨与本地大学一起开办中文媒体副修课程，与外国大学在动画人才方面进行合作。

李慧玲指媒体行业是一整个产业链的运作，除了编辑部之外，还需要技术、销售、市场、推广等部门共同运作。更重要的是，早报要向前迈进，离不开读者的扶持与爱护，她呼吁社会各界通过订阅方式，支持信誉良好、可信可靠的《联合早报》。