早报100 李慧玲：《联合早报》坚守理想原则 编务不因政府拨款改变 卢慧菁更新 / 更新 / 2023年9月30日 7:59 AM发布 / 发布 / 2023年9月30日 12:46 AM 新报业媒体信托华文媒体集团社长李慧玲星期五（9月29日）在《联合早报》百年报庆晚宴上致辞。（蔡家增摄） 国防部长黄永宏医生（中）莅临香格里拉酒店宴会厅，新报业媒体主席许文远（左三）、新报业媒体信托总裁张丽琳（右一）、华文媒体集团社长李慧玲（左二）和《联合早报》执行总编辑韩咏梅（左一背对镜头）接待他。（李冠卫摄） 通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（左二）、前新加坡报业控股高级执行副总裁（华文报兼报章服务集团） 周景锐夫妇（左三和左一），以及曾担任《联合早报》副总编辑的成汉通（右二）和杜南发相谈甚欢。（邝启聪摄） 总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士（右一）抵达报庆晚宴会场，受到新报业媒体总裁张丽琳（左起）、华文媒体集团社长李慧玲，以及新报业媒体主席许文远迎接。（李冠卫摄） 教育部长陈振声（右）在《联合早报》百年报庆晚宴上，与怡和轩俱乐部主席，同时也是南洋胡氏总会主席胡财辉（中）交谈。左为《联合早报》副总编辑王彼得。胡财辉曾捐赠20万元给《联合早报》百年庆基金，是新报业媒体信托成立以来，《联合早报》获得的最大笔捐款。（蔡家增摄） 代交通部长兼财政部高级政务部长徐芳达（中间红色领带者）在《联合早报》百年报庆晚宴上，同其他与会嘉宾一起自拍留念。（龙国雄摄） 副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰（左）与前国会议员李美花（中）和《联合早报》执行总编辑韩咏梅（右）合照留念。（谢智扬摄）字体大小:小中大尽管有政府拨款减轻部分运营的成本压力，经历媒体改制的《联合早报》保持编务独立，新闻室的运作未因此而改变。作为拥有100年历史的华文报，《联合早报》会继续坚守原则和理想，专注于制作优质新闻，更突出地发挥作为公共产品的优势。新报业媒体信托华文媒体集团社长李慧玲星期五（9月29日）在《联合早报》百年报庆晚宴致辞时，以“不为五斗米折腰”来回应外界认为媒体接受政府拨款后，会影响编务独立和新闻从业员可能贪图利益，阿谀逢迎的疑虑。作为知识分子，她指早报同仁有理想和原则，希望通过新闻事业，国家能够继续蓬勃向上，人民的权利获维护，生活丰裕充实。她强调，《联合早报》与政府之间有共识，一旦主流媒体失去公信力，对新加坡将是很大损失。“从改制到现在，我可以诚实地告诉大家，我们的运作没有因为得到政府拨款而有所不同。”若成政府甚至政党喉舌 会得不到读者信任遭遗弃新报业媒体信托在2021年底成立，是一个非营利机构，得到政府拨款资助。李慧玲指新报业媒体信托主席许文远从改制一开始就提醒大家，如果早报成为政府，甚至是政党喉舌，得不到读者信任，就会遭遗弃。“为成功完成任务，他要求我们一定要维护新闻从业员的公正、专业，及新闻室独立。”她感谢政府在新报业媒体信托成立后，拨款资助提升技术、保护母语媒体，以及培养媒体人才，减轻一部分的压力。“在9月6日早报报庆当天，副总理兼财政部长黄循财给予早报肯定，并承诺政府将全力支持，给我们打了一支强心针。”李慧玲说，在全世界传统媒体因受到严重冲击，找不到新经营方式，面对萎缩之际，《联合早报》还能够庆祝百年报庆，在困难的环境中经营下去，并继续维护公信力，平衡地报道、评论世界，实属不易。要看到大于新加坡的世界 下个百年为世界带来价值“《联合早报》在走过第一个百年时要往前看，也要敢于给自己立下更宏大长远的目标，我们要朝下一个百年迈进，同样必须看到大于新加坡的世界，成为能够为世界带来价值的中文媒体。” 华文媒体集团社长李慧玲在《联合早报》百年报庆晚宴致辞时，邀请出席的早报人起立，出席者热烈鼓掌向多年来坚守岗位的新闻从业员致敬。（龙国雄摄）早报百年报庆晚宴宴开70席，除了国内外贵宾，也邀请服务超过25年，如今还在编采、行政等工作岗位不断贡献的资深同事参与，以感谢他们多年的付出。李慧玲也邀请在现场所有早报人起立接受致敬，现场掌声不断。 曾担任新加坡报业控股集团主席的前总统陈庆炎（中）和荣誉国务资政吴作栋（右），在报庆晚宴席间为早报人鼓掌致意。同桌的《联合早报》副总编辑吴新慧（左）拍掌回礼。（谢智扬摄）早报人是珍贵的资产，李慧玲说，会继续招揽来自世界各地、有相同理念的双语或多语的新闻人才，同时积极培养本地的媒体人才。目前，早报与牛津大学路透学院和清华大学新闻与传播学院合作，展开交流计划。之后还会扩大新闻从业员的培养计划，探讨与本地大学一起开办中文媒体副修课程，与外国大学在动画人才方面进行合作。李慧玲指媒体行业是一整个产业链的运作，除了编辑部之外，还需要技术、销售、市场、推广等部门共同运作。更重要的是，早报要向前迈进，离不开读者的扶持与爱护，她呼吁社会各界通过订阅方式，支持信誉良好、可信可靠的《联合早报》。 《联合早报》总编辑吴新迪（中）与《新明日报》总编辑朱志伟（左一）欢迎从马来西亚来新出席早报百年报庆晚宴的媒体同行；右一起为《南洋商报》总编辑罗依薇、 世华媒体（马来西亚）集团总编辑兼《星洲日报》总编辑郭清江、世华媒体集团主席张聪；左二起为马国时事评论员蓝志锋、《星洲日报》执行总编辑陈汉光。（邝启聪摄）请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 李慧玲 联合早报 新报业媒体信托 早报100 李显龙总理：继续助早报履行华文媒体使命 林子平再赠早报书法《百年如新》贺百年庆