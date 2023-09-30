强调我国需要优质且具权威主流媒体 李总理：继续助早报履行华文媒体使命

即使油墨味道将尽，李显龙总理有信心，百年来砥砺前行的《联合早报》会随需求的改变和科技的进步，与时俱进，继续履行客观报道、凝聚国人、以新加坡视角看天下事的社会使命和历史任务。
李总理说，这是政府拨款资助新报业媒体的原因，因为我国需要优质且具有权威和影响力的主流媒体。政府今后依然会助早报一臂之力。
星期五（9月29日）是中秋节，《联合早报》在这天举办百年报庆晚宴。主宾李总理以华语致辞，祝愿早报再接再厉，为下一个百年继续谱写辉煌的新篇章，成为更有影响力、更加出色的世界级华文媒体。
华文媒体集团社长李慧玲在《百年如新》特辑中形容这是个“油墨味道将尽的年代”。
无论传播方式如何改变 都须拥有高素质和客观新闻报道
李总理致辞时说：“10年后，报纸油墨在手指上留下的印记，或许只是我们这一代人脑海中的回忆。但无论新闻的传播方式如何改变，不会改变的是，我们必须继续拥有高素质和客观的新闻报道，备受信赖且有影响力的新闻工作者，以及能够凝聚和启迪一代代新加坡人的华文媒体。”
回顾百年，李总理认为早报能成为本地乃至亚洲具有权威的华文媒体，取决于三大要素。
首先，早报团队翔实报道，还原新闻事件真相，深受读者信赖。李总理说，即便面对许多新媒体的竞争，早报依然以专业与高水准的报道和精辟的分析，持续吸引读者眼球。
此外，早报在加强国人身份认同感和社会凝聚力方面，不断作出贡献。
李总理表扬记者和编辑们以高度的敏感性和细微的洞察力，为读者梳理复杂课题的来龙去脉，帮助他们更深入了解许多和他们息息相关的政策和国内外发展。
“尤其在现今信息碎片化的大环境里，这有助于凝聚国人的共识，对保持社会团结，至关重要。”
以独特新加坡观点报道 多元理性是早报宝贵特质
第三个要素是，早报一直以独特的新加坡观点，报道国际事务，同时是个提供多元、理性观点的平台。李总理形容这是早报最宝贵的特质之一。
随着全球地缘政治局势日益严峻，许多媒体机构，包括早报，不可避免地被指责偏袒某些国家。李总理强调，作为负责任的新加坡媒体，早报必须竭尽所能，避免被他人左右，以维护自己的公信力。
“我很欣慰，早报坚守自己的核心原则，在报道新闻时，一直保持客观独立。这也是早报能建立良好的信誉和口碑的原因。”
李慧玲致辞时也说：“不要以为我们面对压力，背脊就挺不直，我们更不可能为其他国家的议程放弃原则。《联合早报》认为，我们应该理性地呈现不同的声音，这么做的目的，是联系世界上阅读中文的广大读者，越多越好。”
许文远：助年轻一代掌握母语 伟大使命不动摇
新报业媒体主席许文远受访时说，早报庆祝百年之际，自然希望再创另一个百年的辉煌，虽然我们意识到面对着巨大挑战。
“然而，早报新闻室一代又一代满腔热忱的人才，给予我们信心，我们的努力一定会结出硕果。尤其是我们受使命感的强烈推动，要帮助年轻一代掌握好母语，帮助他们打好基础，在亚洲经济成长故事中发挥专长。对于这个伟大的使命，我们不会动摇。”
月圆人团圆，约700名嘉宾这一晚团聚在香格里拉大酒店，与早报同庆百年芳华，包括在任与退任的政治领袖、各国使节、专家学者，以及商界和文教界的翘楚。
早报视觉部也以早报封面为灵感，设计了一幅专属于李总理的数码画作，由《联合早报》总编辑吴新迪在晚宴上献给总理。