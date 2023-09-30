强调我国需要优质且具权威主流媒体 李总理：继续助早报履行华文媒体使命

即使油墨味道将尽，李显龙总理有信心，百年来砥砺前行的《联合早报》会随需求的改变和科技的进步，与时俱进，继续履行客观报道、凝聚国人、以新加坡视角看天下事的社会使命和历史任务。

李总理说，这是政府拨款资助新报业媒体的原因，因为我国需要优质且具有权威和影响力的主流媒体。政府今后依然会助早报一臂之力。

《联合早报》百年报庆晚宴9月29日在香格里拉大酒店举行，主宾李显龙总理（左八）在切蛋糕仪式后，同新报业媒体和《联合早报》高层合照留念。左起：《联合早报》副总编辑王彼得、副总编辑郭思满、助理总编辑洪奕婷、副总编辑吴新慧、华文媒体集团营运总编辑罗文燕、《联合早报》总编辑吴新迪、华文媒体集团社长李慧玲、新报业媒体主席许文远、总裁张丽琳、《联合早报》前总编辑林任君、《联合早报》执行总编辑韩咏梅、副总编辑韩咏红、副总编辑兼副刊主任胡文雁、助理总编辑谭德婷，以及助理总编辑郭丽娟。（李冠卫摄）

星期五（9月29日）是中秋节，《联合早报》在这天举办百年报庆晚宴。主宾李总理以华语致辞，祝愿早报再接再厉，为下一个百年继续谱写辉煌的新篇章，成为更有影响力、更加出色的世界级华文媒体。

华文媒体集团社长李慧玲在《百年如新》特辑中形容这是个“油墨味道将尽的年代”。

无论传播方式如何改变 都须拥有高素质和客观新闻报道

李总理致辞时说：“10年后，报纸油墨在手指上留下的印记，或许只是我们这一代人脑海中的回忆。但无论新闻的传播方式如何改变，不会改变的是，我们必须继续拥有高素质和客观的新闻报道，备受信赖且有影响力的新闻工作者，以及能够凝聚和启迪一代代新加坡人的华文媒体。”

回顾百年，李总理认为早报能成为本地乃至亚洲具有权威的华文媒体，取决于三大要素。

首先，早报团队翔实报道，还原新闻事件真相，深受读者信赖。李总理说，即便面对许多新媒体的竞争，早报依然以专业与高水准的报道和精辟的分析，持续吸引读者眼球。

此外，早报在加强国人身份认同感和社会凝聚力方面，不断作出贡献。

《联合早报》总编辑吴新迪为李显龙总理献上由早报视觉部构思的特殊数码画作。作品中有李总理出生日1952年2月10日的《南洋商报》和《星洲日报》封面；他手上拿着的则是2004年8月13日的《联合早报》，封面是他出任总理时组建的新内阁合照。（邝启聪摄）

李总理表扬记者和编辑们以高度的敏感性和细微的洞察力，为读者梳理复杂课题的来龙去脉，帮助他们更深入了解许多和他们息息相关的政策和国内外发展。

“尤其在现今信息碎片化的大环境里，这有助于凝聚国人的共识，对保持社会团结，至关重要。”

以独特新加坡观点报道 多元理性是早报宝贵特质

第三个要素是，早报一直以独特的新加坡观点，报道国际事务，同时是个提供多元、理性观点的平台。李总理形容这是早报最宝贵的特质之一。

随着全球地缘政治局势日益严峻，许多媒体机构，包括早报，不可避免地被指责偏袒某些国家。李总理强调，作为负责任的新加坡媒体，早报必须竭尽所能，避免被他人左右，以维护自己的公信力。

“我很欣慰，早报坚守自己的核心原则，在报道新闻时，一直保持客观独立。这也是早报能建立良好的信誉和口碑的原因。”

李慧玲致辞时也说：“不要以为我们面对压力，背脊就挺不直，我们更不可能为其他国家的议程放弃原则。《联合早报》认为，我们应该理性地呈现不同的声音，这么做的目的，是联系世界上阅读中文的广大读者，越多越好。”

许文远：助年轻一代掌握母语 伟大使命不动摇

报庆晚宴开始前，活动主宾李显龙总理（前排中）同新报业媒体主席许文远（前排右三）和总裁张丽琳（前排左二），以及本地华文报现任与历任高管与高级编辑合影。前排左起：杜南发、周景锐、黄锦西、林任君；后排左起：韩咏梅、吴新迪、成汉通、严孟达、李慧玲、胡以晨、陈康威、潘正镭。（邝启聪摄）

新报业媒体主席许文远受访时说，早报庆祝百年之际，自然希望再创另一个百年的辉煌，虽然我们意识到面对着巨大挑战。

“然而，早报新闻室一代又一代满腔热忱的人才，给予我们信心，我们的努力一定会结出硕果。尤其是我们受使命感的强烈推动，要帮助年轻一代掌握好母语，帮助他们打好基础，在亚洲经济成长故事中发挥专长。对于这个伟大的使命，我们不会动摇。”

走过百年，《联合早报》始终与政界、学界、商界和华社领袖保持着紧密联系。左起：SPH基金主席黄山忠、前外交部长杨荣文、新报业媒体集团总裁张丽琳、通商中国主席李奕贤、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、《联合早报》执行总编辑韩咏梅、前内阁部长李玉全、历史学家王赓武教授，以及新加坡宗乡总会名誉会长蔡天宝。（周国威摄）

月圆人团圆，约700名嘉宾这一晚团聚在香格里拉大酒店，与早报同庆百年芳华，包括在任与退任的政治领袖、各国使节、专家学者，以及商界和文教界的翘楚。

早报视觉部也以早报封面为灵感，设计了一幅专属于李总理的数码画作，由《联合早报》总编辑吴新迪在晚宴上献给总理。