推轮椅姐外出 屋主逃过火劫

后港组屋单位起火狂烧，火势吞没客厅，幸男屋主推着姐姐坐轮椅外出看医生，没在家躲过一劫。

这起火患发生在星期五（29日）下午1时许，地点在后港32街第376B座组屋二楼的两房式单位。

《新明日报》报道，同层居民黄丽婷（50岁，家庭主妇）事发前在家中突然看见窗外飘来烟雾，查看后发现对面组屋单位失火。

她说：“大量黑烟和火焰从单位内冒出来，还有玻璃碎裂的声音。”

根据她提供的视频，火势非常猛烈，吞没整个客厅，浓烟直冲天。

记者2时许抵达现场，民防人员已将火势扑灭，四处充斥着浓烈烧焦味，周围也已拉起警戒线，许多居民聚集在楼下观望。

据观察，涉事单位客厅损毁严重，整个窗烧毁脱落，楼下满地玻璃碎片。

失火单位的屋主陈福坤（62岁）受访时说，早上推着坐轮椅的姐姐外出看医生，回家时惊见住家着火。

他说：“我推着姐姐从电梯出来，到门口时看见大量烟雾从家中冒出，心知不妙便赶紧下楼，随后民防人员就来了。”

他指单位只住着姐姐与他两人，早上10时许两人出门时，已关闭家中多数电源，也确保没有任何明火，所以不知为何起火。

他称所幸事发时两人不在屋内，否则自己与姐姐逃生不便，后果不堪设想。

完整报道，请翻阅2023年9月30日的《新明日报》。