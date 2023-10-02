大巴窑碧山两组屋逾145万元卖出

碧山一双层公寓式组屋单位上个月以145万元易主，同时创下同类组屋和碧山内最高转售价两项纪录。

根据建屋发展局平台最新数据，碧山24街第278座一面积为172平方米（约1851平方英尺）的双层公寓式组屋高楼单位于9月份以145万元成交，是截至目前所有公寓式组屋的转售价新高。该组屋建于1992年，剩余屋契67年。

《新明日报》记者联系负责这项交易的合登亚洲（Huttons Asia）经纪郑皓阳，对方透露这是该座组屋首次卖出百万组屋，且同时也是碧山区所有房型的最高转售价。

资料显示，公寓式组屋之前的最高价是武吉知马的双层单位，转售价是130万，于去年12月创下。这意味着这个碧山单位的历史新高比之前的足足多了15万元。另外，碧山之前的最高转售价是在今年6月创下，一间五房式以140万转手。

郑皓阳指出，随着政府于90年代后已不再建双层公寓式组屋，这类房型的数量在本地市场并不多。以该座而言就只有八个这类单位，其余全是四房式。除了物以稀为贵，单位窗外风景无阻挡且朝向附近公园，附近又有超市和三家咖啡店，交通便利且生活机能完善都是单位能以高价成交的原因。

“据我观察，这类房产一般吸引的是本地华人买家，家庭人数四到五个人。有兴趣又有条件购买的往往是从小房换大房的家庭，因为他们如果看中碧山这一地点，要是购买面积相等的私人公寓如Sky Vue（晴景）或Sky Habitat（晴宇），价格至少要两倍。”

大巴窑8月卖出146万组屋新高

大巴窑8月份有五房式单位以146万卖出。（谷歌地图）

大巴窑8月份卖出146万组屋，创下该区新高。

建屋局转售数据显示，单位是位于大巴窑1A巷第139B座的私人组屋项目（DBSS）。这个五房式单位属于高楼层，面积为114平方米。该项目在2012年落成，屋契还剩87年又九个月。

这除了是大巴窑的转售价新高，也是全国第三高组屋转售价。目前全国最高转售价为中峇鲁一间打通的四房式旧式单位（176平方米），价格是150万。第二高是达士岭五房式单位，价格为148万。

完整报道，请翻阅2023年10月2日的《新明日报》。