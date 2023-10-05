妇女指邻居走廊撒玻璃碎阻童玩闹 九岁儿割伤

妇女指邻居为阻挠孩子在走廊玩闹，撒辣椒粉、泼肥皂水和粗盐，甚至还用上玻璃碎片，导致九岁儿子的脚被割伤，气煞报警。邻居称，噪音干扰生活，但并没有撒玻璃碎片。

这起事故是发生在9月16日中午12时许，地点是麟谷峇鲁第59座组屋。

记者走访时，事主努莱萨（39岁，家庭主妇）透露，她在上述组屋住了两年，五岁女儿周末时会与其他邻居小孩在走廊上玩耍，每次大约半小时，九岁儿子则会在旁照顾。

称报警后 邻居扫走碎片

“事发当天中午，孩子们如常在走廊玩耍，儿子突然回家哭诉脚流血。我发现儿子脚底有伤口，丈夫则看见隔壁邻居门前有一地的玻璃碎片。我上前质问，邻居称不知情，看见我报警后，对方随即打扫碎片。”

警察抵达后，因缺乏证据，也找不到涉事人，就建议努莱萨向社区调解中心寻求帮助。

努莱萨指出，疑邻居不满孩子吵闹，为阻挠孩子在走廊玩，9月就在门前撒辣椒粉，泼肥皂水以及粗石盐。“没想到现在竟用上玻璃碎！”

邻居祖哈拉（53岁）受访时则称，17岁儿子患有焦虑症，噪音与尖叫声会让他不安，邻居常放任孩子在走廊玩，几乎每一天都吵闹。她称，她和儿子都患有哮喘病，也曾好言劝告邻居不要在她家门前抽烟，但对方不听劝。

祖哈拉坚决否认撒玻璃碎片，反指可能是阿窿所为。

完整报道，请翻阅2023年10月5日的《新明日报》。