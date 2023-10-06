牛车水大厦熟食中心一摊位 唯一竞标者出1元

全岛巴刹与熟食摊位9月份最高竞标价出炉，牛车水大厦熟食中心一摊位出现仅一人以1元投标的情况，掀起热议，若成功竞标将创下全岛熟食摊位今年新低纪录。

1元标下巴刹摊位时有所闻，但以仅1元竞标熟食摊位却不常见。《新明日报》记者发现，国家环境局最近公布的9月份全岛巴刹与熟食中心摊位的最高竞标价显示，位于牛车水大厦熟食中心的一个档口，竟然有人以1元投标，并且是唯一的竞标者。

根据记录，这个档口在过去10年曾被三人标得，最高标价为512元，最近一次是在2020年，得标价为11元。摊位曾在今年较早时供招标但无人问津，直到7月份只有一个人以101元投标。根据当局规定，若第二次招标仍只收到一份投标的话，意味9月份的这位竞标者一旦符合条件通过审核，就能成功得标。

《新明日报》记者走访时，发现档口位于熟食中心的最后一排，人流较为稀少。这排共有15个档口，在下午3时，只有三个还在营业，六个没有招牌，据了解已空置多时。

这个招标档口只能售卖印度餐，隔壁是老字号金记潮州卤鸭粿汁，在此开档超过40年。第一代摊主林美凤（67岁）坦言1元的竞标价闻所未闻，让她大吃一惊，不过即使得标，目前百物涨价推高成本，想要维持生意也面临其他挑战。

她说：“我们能做这么久主要是靠熟客，不然想做下去就会很辛苦。这一排很多人做了三四个月就会放弃，因为没有生意。”

在同一排经营马来熟食摊位的贾汉（38岁）说，她一度想以近2000元标下这一排的档口，但一番考量后最终以少于100元得标。

她坦言，食客确实反映很难找到她们的档口。“我们在开店前已经是居家生意，积累了一批顾客，而且我在社媒上积极宣传，才能一直维持生意。”贾汉说，印度和马来餐在小贩中心的需求有限，市场不大，因此一直面临挑战。

完整报道，请翻阅2023年10月6日的《新明日报》。