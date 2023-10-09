连续九次空袭警报 旅以狮城男与妻儿躲防空壕

巴勒斯坦激进组织哈马斯向以色列发动多年来最大规模的袭击行动，旅居耶路撒冷的新加坡男子，在三个小时内连续听到九次空袭警报，赶紧带妻儿躲到家中的防空壕，目前一切平安。

教堂职员林中平（47岁）与妻子星期一（10月9日）通过视讯接受《联合早报》访问。他说，当地时间星期六（7日）正是犹太人欢庆住棚节的第八天，是公定假期，不用上班或上学，两人都在家陪伴五个月大的儿子。

没想到早上8时许，空袭警报突然响起，妻子起初以为只是演习，但林中平却察觉异样，赶紧带妻儿躲到防空壕。

在以色列生活长达10年的林中平说，这是他第一次听到这样的空袭警报，让他非常讶异。

“我们待在防空壕里头约10分钟至15分钟，后来听到铁穹系统发出的声响，意识到以色列拦截了从加沙飞过来的火箭炮，意味着情况已经恢复安全，我们就从防空壕出来。”

第一次警报后，林妻原本走出防空壕要煮水，但突然警报声又响起，她于是又回到防空壕，来来回回大概三个小时内，听到了九次空袭警报。

夫妻俩后来上网一查才得知哈马斯从加沙地带，向以色列发动袭击行动，所幸耶路撒冷目前没有受到影响，也没有断电或断水，还能接收到网络讯号，两人也在当天通过视讯与家人报平安。

林妻说：“我们算是很幸运的，住家内就有一个防空壕。一些比较老旧的住宅，防空壕是在底层，要与邻居一同挤在防空壕里。”

由于屋内的防空壕与睡房差不多大，夫妻俩平时将防空壕当作卧室，里头放了一张床和一些儿子的用品。这次事件后，两人也把一些干粮、零食和饮用水搬入防空壕，以备不时之需。

尽管有逃到防空壕避难意识 袭击事件仍令当地人惊慌

尽管以色列每年都会进行一次演习，居民都有逃到防空壕避难的意识，这次袭击事件还是让当地人感到惊慌。林妻感慨地说：“整个以色列的气氛都是很悲哀的，但是人们都很有信心情况会好转。”

由于夫妻俩一直陪伴在儿子身旁，儿子没有被巨大的声响吓哭。

不过，他们旅居当地的美国朋友说感到难过，因为约九岁和13岁的孩子经历了这次事件后，难免留下心理阴影。

对于有妇女孩童被掳走和丧命，两人表示悲愤。林中平说：“我很痛心，因为这些事件就发生在这里，真的很不可思议。以色列向来把星期六称为‘安息日’，事发这天如今被称为‘黑暗安息日’。”

林中平已与新加坡大使馆保持联系，虽然一些初来乍到的新加坡人比较担忧，但没有人想要离开以色列。“我们不会觉得害怕，或立刻萌生逃跑的念头，而是对以色列人感到伤心，因此可以留下的就选择留下，也会互相帮助。”

目前尚未出现抢购或囤储物资情况

袭击事件发生至今已经三天，夫妻俩提到耶路撒冷这期间没有再响起警报声或爆炸声，但他们决定暂时足不出户，好在家里有够吃两个星期的备粮。林妻也网购了饮用水，目前没有出现抢购或囤储物资的情况。

话音刚落，记者的访问在我国时间下午5时结束后，耶路撒冷上空突然又传出四声巨响，林妻立即通知记者这个最新状况。

情况一旦恶化 林中平一家将随时撤离

尽管袭击行动目前没有影响到耶路撒冷，但两人时刻留意当地政府发出的指示，并已把护照、电脑等重要物件都准备好，一旦情况恶化，随时撤离。

林妻笔名是“约阿咪”，三年前到以色列修读硕士学位，后经朋友介绍，认识林中平。两人去年结婚，今年5月迎来儿子。不愿透露真名的“约阿咪”目前在脸书和YouTube经营“以色列美角Israel Mega”的旅游频道。事发后她拍摄视频叙说当地情况。

外交部吁请前往或居住在以色列和巴勒斯坦境内的新加坡人保持警惕、密切关注当地的事态发展，也避免前去已知会有公共骚乱或大批人群聚集的地区，尤其是旧城和圣殿山等东耶路撒冷区。