植物园新食阁提供平价餐饮 咖啡茶低至6角

植物园内新食阁提供低至6角的平价咖啡茶水，著名海鲜螃蟹煮炒品牌也入驻卖5元经济餐，比邻里咖啡店还便宜的亲民价格，老板点出两大原因。

位于植物园那森路入口（Nassim Gate）附近的新食阁Sprouts Food Place自上星期五（10月6日）开业。目前五个摊位中有三个已营业，包括饮料摊、Botak Jones西餐摊和“MELBEN海鲜螃蟹王”煮炒摊。新食阁可容纳约150人。

记者星期三（11日）走访时发现，虽然这间冷气食阁位于有不少中高档餐厅的植物园，但饮料和食物价格都相当亲民。一杯热咖啡乌或热茶乌只卖6角，加冰后也只卖8角钱，其他热饮如菊花茶、姜茶则卖1元，比很多小贩中心和咖啡店的茶水还便宜。

煮炒摊和西餐摊也在平日的午餐时段，提供多种低至5元的特惠餐选项。像煮炒部分可用5元购买河粉、扬州炒饭等，而西餐部分则推出5元5角的一主食加一小菜的套餐。

年仅34岁的许添木是饮料摊的摊主，也是这家新食阁的老板。他接受《新明日报》访问时说，附近有好些上班族和学生，为了让这些食客不需要花大钱也能舒服享用一餐，因此决定把茶水价格定得如此亲民，并建议其他入驻的摊位也这么做。

食阁位置离公交有一段距离，得走至少十多分钟。许添木认为建立熟客相当重要，这有助于摊贩建立长期稳定的生意。

“这不是开业促销。我们的目标是长期维持这个价格。”

另外，新食阁位置前身也是以食阁为概念的餐饮场所，但并没有装置冷气，大热天时难免会感到不舒服。许添木为了提供更舒适的环境，决定重新设计并安装冷气。

完整报道，请翻阅2023年10月12日的《新明日报》。