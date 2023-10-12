吃260元意大利餐 三男女没付款开溜

三名年轻男女被指吃霸王餐，用餐后没付款就相继离开，让餐厅蒙受逾260元损失。

这起事故于上星期六（10月7日）晚上9时许发生，地点在布连拾街（Prinsep Street）第60号的“STAGE”音乐餐厅。

餐厅经理阿比尔受访时指出，年约20多岁的一男二女于7日晚上约9时就已经来到餐厅，点了鸡肉意大利面、黑松露披萨、半打生蚝以及酒精饮料等，全部消费是268元。

“我们当时在忙，也没有特别留意，直到凌晨1时许，员工发现他们的桌上已经空无一物，才惊觉他们全都已离开。出去追赶时，他们已消失无踪。”

打扮亮丽 15分钟内相继离开

事后，他们调阅监控，发现三个人是在凌晨1时许，分别于15分钟内相继离开，因此相信他们有意要逃单。

“这三个人看起来并无异样，加上他们打扮亮丽，我们都没有怀疑过。”

她透露，餐厅有户外用餐区，很多客人都会在用餐期间到外面抽烟，员工都习以为常。

“我们不清楚这三个人的身份，有可能是游客也说不定，我们只希望对方能在看到新闻后回来付钱，我们也没打算报警。”

经历这起事故，餐厅只能让员工日后加倍小心。

“如果让顾客在食物送到后就付款，或可能会引起他们不悦，我们只能提高警惕。”

完整报道，请翻阅2023年10月12日的《新明日报》。