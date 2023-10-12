经济餐反响热烈，摊贩吃不消？

建屋发展局今年3月宣布，全国374间建屋局咖啡店将逐步提供经济餐选项。职总平价超市今年9月也推出3元优惠便当协助消费者应对物价上涨。

这两项倡议推出后民众反响如何？参与倡议的咖啡店业者和摊贩有何反馈？《联合早报》视频记者近期走访几家咖啡店和职总平价超市，试吃经济餐和优惠便当，了解倡议推出后能否满足各方期待。

《联合早报》走访的第一站是纳福城职总平价超市。据本报所见，超市当天正售卖两种优惠便当。一类是含培根香肠和玉米的西式便当，另一类则是含蟹肉和章鱼的日本寿司。

纳福城职总平价超市售卖的3元西式便当。（严宣融摄）

记者上午11时在超市驻足观察了半小时，看到不少访客经过优惠便当时会停下脚步察看便当，但买的人不多，只访到一名为儿子买优惠西式便当的母亲。

康惠娟（42岁，家庭主妇）受访时透露，她每个星期会到纳福城职总平价超市一两次买西式便当给儿子吃。她说：“小孩子喜欢吃那种有一点烘烤的（食品），而且我觉得蛮健康的，他们有放一点菜。”

《联合早报》也走访油池地铁站旁大牌624座组屋的Kopitiam Corner食阁和位于实龙岗弯上段的荣原咖啡店试吃经济餐杂菜饭。

杂菜饭业者售卖的经济餐组合一般是两菜一肉或一菜一肉。据记者亲身体验，两个地点的经济餐杂菜饭有限制消费者能选择的菜品，但菜品种类还是包括蔬菜、鸡蛋和肉类，所以营养还算均衡，所给分量也不比普通杂菜饭少。

蔡厝港62街大牌624座组屋Kopitiam Corner杂菜饭档口的经济餐菜品选择有限，但营养均衡，分量也不比普通餐少。（严宣融摄）

本报记者在Kopitiam Corner试吃的经济餐杂菜饭。（严宣融摄）

以上述Kopitiam Corner的杂菜饭摊位为例，本报记者走访时，在可供选择的20多种菜品中，只有四个贴上红色或青色标签的菜品可供经济餐消费者选择。两样肉类分别是猪肉片和鸡肉块、菜类则有煎鸡蛋和小白菜。

或许是因为食阁摊位贴的经济餐标签很小不够显眼，本报在走访过程中发现很多年长食客并不知道所在食阁有提供经济餐。而吃过经济餐的受访食客则欢迎这项举措，说这有助于他们应付生活费上涨。

一些档口的经济餐贴纸很小不够显眼，不少年长消费者受访时不知道食阁有提供经济餐。（严宣融摄）

目前全岛各地的经济餐价格多介于2.50元到3.50元之间。不过在各种成本上涨的压力下这样的售价能维持多久是个疑问。

荣原咖啡店业主潘忠利（38岁）受访时透露，他的咖啡店摊贩今年8月开始推出经济餐后，因为食客反应热烈利润有所下滑，为确保收支平衡一年后不排除检讨价格或经济餐分量。

他说：“摊主会跟我讲（营业额）减少了差不多1%到2%。我们每年会分析经济餐可不可以长远经营下去。经济餐的价格如果可以维持他们会继续，不可以每年我们会开会一次看需不需要调整价格。”

按建屋局规定，咖啡店业者在调高经济餐价格或更换经济餐选项前都得先获得当局的书面批准。

建屋局在答复《联合早报》的声明中指出，当局意识到须在居民有可负担的食物选项和业者的业务可持续之间取得平衡。因此当局给予业者提议和设定经济餐价格的便利，同时也为今年5月以来更新租约满足经济餐条件的咖啡店提供为期一年的5%租金回扣。

咖啡店业者在调高经济餐价格或更换经济餐选项前都得先获得当局的书面批准。（叶俊颖摄）

不过也有Kopitiam食阁的摊主向《联合早报》反映，他从去年5月应食阁业主要求提供经济餐。食阁今年1月刚更新租约，而建屋局是在3月宣布新措施为5月起更新租约的业者提供租金回扣，而在这以前签订租约的都没有回扣，因此摊主希望食阁业主和当局能提供其他额外援助。

食阁餐饮摊主林伟良受访时说：“建屋局提供的这5%租金回扣只有在租约下一次更新时才会提供给咖啡店业者，但下一次的租约更新可能还得等到两三年后。那么从现在到下来的三年期间谁会来协助摊主减轻或补贴部分的营运成本呢？我认为5%的租金回扣应该在摊主开始售卖经济餐时就立即生效。”

负责管理Kopitiam食阁的职总平价集团日前答复《联合早报》询问时指出，他们理解租户确保经济餐不间断所面临的挑战，正积极与他们探讨劳工、租金等问题，了解如何更好地协助租户并感谢他们支持职总提供廉价美食的社会使命。