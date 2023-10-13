国人不应受以巴冲突等外部事件影响 尚穆根：应珍惜我国种族宗教和谐

以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯之间的新一轮冲突，在世界各地激起情绪反应，新加坡人不应受到外在事件的影响，而应珍惜新加坡享有的种族与宗教和谐。

与此同时，新加坡人须提高警惕，预防任何可能的恐怖袭击。新加坡各安全部门已加强内部保安，随时应对可能发生的紧急事故。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（10月12日）接受媒体访问时，针对以巴冲突发表看法，重申必须维护新加坡引以为傲的种族与宗教和谐。

以巴冲突在全球激起不同情绪反应，也会对本区域造成影响。不同人的反应呈现高度分化，而尚穆根认为随着冲突持续，分化情况将越发严重。

宣扬或支持极端或恐怖主义 我国都会采取行动对付

他强调，新加坡谴责所有恐怖袭击和肆意的暴力行为，并且不能让这些事件影响国内情况。恐怖组织将试图利用这类冲突来煽风点火，已有组织呼吁支持者加入更大规模的圣战来讨伐以色列。海外也发生了针对犹太人的事故。

“新加坡的立场向来都很明确。任何人宣扬或支持极端主义和恐怖主义，我们都会采取行动对付他们。”

内部安全局曾援引内部安全法令，拘留受到倾向哈马斯言论影响而想要前往当地参战的两名新加坡男子，其中一人还曾计划在本地以利刃对犹太教徒发动攻击。内安局也拘留一名图谋使用大砍刀在两座回教堂袭击回教徒的中学生。

尽管过去有自我激进化的人被拘留的事件，尚穆根认为新加坡人对不同宗教和种族高度相互尊重与信任，并珍视多元种族与宗教社会和谐状态。

“一直以来，我们都没让这类国际事故影响新加坡的内部稳定。接下来将是一段困难时期，但我们的基本态度不可改变。我们都是新加坡人，拥有珍贵的和平，不能让外在事物影响。”

尚穆根也透露，我国各安全部门正密切观察事态发展，并已采取额外措施，包括在一些场合和地点加强巡逻。有关部门也对那些可能成为袭击目标的地点进行风险评估，并会提高较高危地点的保安。

此外，移民与关卡局也在边境保安方面加强措施。各紧急应对单位也做好准备，随时应对突发事故。

“这段时期，大家都必须格外警惕，要更为小心，因为新加坡是一个诱人的攻击目标。”

总统总理致函以色列领导人表达慰问

我国总统尚达曼和总理李显龙星期天（8日）分别致函以色列总统赫尔佐格和总理内坦亚胡，就哈马斯对以色列发动恐怖袭击，造成多名以色列人丧生，表达慰问。

以色列驻新加坡大使馆在脸书贴出这两封慰问信。尚达曼和李显龙在信中都强烈谴责哈马斯的攻击行动。李总理还表示，有信心以色列会继续保持坚强和团结，以克服今后的困难挑战。

新加坡不能接受恐怖袭击

尚穆根受访时说，不论何种情况，新加坡都不接受恐怖袭击。哈马斯攻击以色列、屠杀平民是大规模的恐怖袭击，他们还绑架及杀害孩童。

“我们可以对以巴地区目前的的情况持有强烈的观点，同时可以对巴勒斯坦人这些年来所遭受的对待深感痛惜，同情他们的遭遇，而同时也要明确地谴责对以色列发动的恐怖袭击行为。不论是根本问题或历史宿怨，任何理由都不能将暴行合理化。”

尚穆根回应记者提问时说，无论以色列如何对攻击行动作出反应，都应该符合国际法及战争法，不少国家也都强调了这一点。