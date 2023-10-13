【茶水间三问】以哈冲突、新马关卡堵塞问题、垃圾虫捉不完

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人吴婉君每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）哈马斯袭击，以色列为何始料不及？

10月7日，巴勒斯坦激进组织哈马斯对以色列发起多年来规模最大的突击行动。以色列虽然措手不及，但是很快就反击。双方之间的冲突造成无数人伤亡。

2）新马关卡什么时候不再堵？

为了改善拥堵情况，马来西亚政府近期宣布拨款1亿6870万令吉（约4865万新元）提升柔佛州内两座陆路关卡的设施，包括增加电单车自动通关通道、建有盖人行道，以及翻新和增建新马第二通道关卡设施。

3）为什么垃圾虫越捉越多？

在新加坡，随地丢垃圾的情况恶化。国家环境局去年开出大约2万零100张罚单，比前年的1万4000张，多了43.5％。除了各种清洁运动之外，新加坡还制定和严厉执行法令。乱丢垃圾的初犯者会被罚款300元，被控的垃圾虫除了罚款，也可能被法庭勒令执行劳改令。

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