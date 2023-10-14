个资遭盗用 兄妹埋伏堵人 室友撞车逃离

男子发现遭室友盗用身份证资料租车，决定埋伏堵人，妹妹还用车挡道，但室友竟倒车后直冲，故意撞她的车，所幸兄妹都逃过一劫。

这起事件发生在2020年12月1日晚上7时50分，被告陈伟宗（41岁，译音）在盛港安谷通道第301座多层停车场，为了逃跑开车直撞另一辆车。受害者是张祥龙（33岁）和其妹妹张珍玉（29岁）。

判坐牢一个月一周

被告星期五（10月13日）承认两项罪状，包括欺骗以及鲁莽驾驶危害他人安全，被判入狱一个月又一周。

案情显示，被告和张祥龙同住六个月时，在对方不知情的情况下，获得他的身份证以及驾驶执照资料。

同年11月26日，一名共享汽车公司经理通知张祥龙，指他的个人资料被用于租车，而该辆出租车爆胎，被发现停放在中央快速公路上。

张祥龙说自己没有通过应用程序租车，怀疑个人资料被盗用，经理听闻立即封锁账号。

四天后，被告发现账号被封锁，联系经理询问，经理和张祥龙便决定揪出盗用资料者。

于是，经理恢复账号，以便在对方再次租车时能与对方对质。

事发当天，被告通过应用程序再次租车，并必须到事发的多层停车场取车。

张祥龙接获通知后，由妹妹张珍玉载着他到多层停车场等待，经理也在不久后抵达。晚上约7时50分，被告如期现身要取车。

当被告上车启动引擎时，张祥龙立马跑到车前质问被告，但被告没下车，不顾张祥龙的安全，就直接要把车开走。

张珍玉见状称已报警，指示张祥龙站在停车场的楼梯口，自己把车开到斜坡处，挡住出口，避免被告逃跑。

期间，张珍玉下车拍摄被告，经理则上前劝被告下车，可被告竟在倒车后，忽然往前冲，直撞张珍玉的车。

当时，张珍玉、张祥龙和经理都站在被告车子附近，所幸无人受伤。

不过，张珍玉的车子左前侧受损，由共享汽车平台支付维修赔偿。

完整报道，请翻阅2023年10月14日的《新明日报》。