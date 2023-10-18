帮“总裁”缴运费税费 退休妇被骗逾百万元

为了帮脸书上认识的室内设计公司总裁，完成他退休前的最后一个建设工程，65岁退休妇帮他缴付各种运费和税费，短短15天内被骗走逾百万元养老金。

已退休的陈女士（化名）是在脸书上认识一位自称是英国室内设计公司的新加坡籍总裁。

对方称正在准备完成他退休前最后一个位于伦敦的酒店建设工程，但由于不谙华语，所以无法直接从中国购买建筑材料。

陈女士告诉《海峡时报》，该名自称埃尔文的男子，希望她成为中间人并帮忙付款。

骗子伪造转账记录来取信于陈女士。（海峡时报）

起初她也存疑，但埃尔文发给她汇款记录，称向她转账了一笔比材料成本还多的钱，并保证这笔钱会在两到四天内到账。此外，他也出示英国巴克莱银行的转账单，这不仅打消陈女士的顾虑，也说服了她把钱交出去。

她透露，从9月4日至19日她多次汇出款项以支付运费和税费，每次至少转账两万元，达22次之多。过程中为了完成最后一笔五万元的交易，她甚至向30岁的儿子借钱。

“我除了从公积金账户取钱，还向银行贷款了2万4000元来继续付款。过后因没有足够的钱，于是就向儿子要了一万元。这一度让他起疑，但我说是为了生意，等我的定期存款到期后就会还给他。”

该骗局直到20日当天才被揭穿，当天陈女士接到一个马国号码来电话，称她在英国的“商业伙伴”因现金过多而在机场被拘留，若要获得机场放行，她就需要支付9万8000元，但当她向32岁女儿要钱时，儿子立刻制止，但当时她前后已转出107万8000元。

完整报道，请翻阅2023年10月18日的《新明日报》。