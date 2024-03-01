杨莉明：继续支持公共服务媒体 让国人有可信赖新闻来源

拥有国民可信赖的本土公共服务媒体至关重要，如果我们不投资并支持本土的公共服务媒体，新加坡人将只能依赖国外媒体来获取资讯来源。政府将继续支持公共服务媒体加强数码化，让国人拥有值得信赖的新闻来源。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时说，在繁杂的信息环境中，高质量新闻是一种日益珍贵的公共产品，“在充斥着人工智能生成内容的碎片化媒体环境中，受众发现辨别真假变得越来越困难”。

杨莉明说，她因此很高兴国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星询问有关政府对新报业媒体集团的投资。她说，在真相必须与谎言竞争的信息环境中，公共服务媒体是我国社会事实基础设施中的关键支柱。

“我们须要公共服务媒体来讲述新加坡的故事、为新加坡发声。我们不能指望其他地方的媒体机构为我们这样做。”

公共服务媒体会报道值得公众关注的重要全球事件、本地社区新闻，以及国会进程等内容；然而，以盈利目的驱动的平台可能只会夸大事实或加入自己的解读与意图，而不顾公共利益。

杨莉明指出：“因此，持续投资于公共服务媒体并不是‘最好可以做的事’（nice-to-do）。如果我们要坚持符合公共利益的高质量新闻报道，这是 ‘必须要做的事’（have-to-do）。”

政府2024财年 预计为新报业拨款约2.6亿元

当局在2022和2023财年已向新报业媒体拨款约3.2亿元，并预计在2024财年为新报业提供约2.6亿元的资金。杨莉明说，目前这些拨款都被善加利用。

作为公共服务媒体，新报业媒体在确保满足我国和国人利益方面，发挥着至关重要的公共服务作用。“它不仅为新加坡人报道国家大事，反映新加坡的价值观和生活方式，还以新加坡视角报道国际活动，并将新加坡的观点传播至世界各地。”

杨莉明也提到：“新报业媒体也是我们共同记忆的储存库， 去年《联合早报》迎来了创刊100周年，《海峡时报》也即将庆祝创刊180周年。”

新报业媒体一直在加强数码系统，提升传播广度与影响力，这与其他全球出版物的做法是一致的。它也采用新的数码内容管理系统，以支持线上报道；集团主要刊物都推出手机应用程序，以增强新闻策划和读者体验。

杨莉明：新报业一些KPI仍未达成

杨莉明说，通过这些努力，新报业媒体成功保持了其整体覆盖率，数码订阅量也取得一定增长。不过，在数码触及率方面，新报业还有一些绩效指标（KPI）未达成，例如年轻受众和母语受众的触及率，以及网页和应用的平均使用时间，因此未能获得所有拨款。

对于毕丹星要求政府公布更多有关新报业须达到的绩效指标的具体信息，杨莉明回应说，她认同公众可从更多信息中受益，当局会利用更多渠道发布信息。

虽然认同设下绩效指标的重要，但杨莉明也指出，公共服务媒体如《海峡时报》和《联合早报》在国际上的声望与美誉，以及帮助新加坡构建的认同感，并不能完全用指标来量化衡量。这关乎国人是否拥有可信赖的媒体来源，可信度才是重中之重。

她引述路透社新闻研究所最近发布的2023年数码新闻报告说，在新加坡，最值得信赖的媒体品牌前五名都是新加坡本土的公共服务媒体，而前十名中本土公共媒体占了八席。

“如果我们没有自己的公共服务媒体，我们将只能看美国有线电视新闻网（CNN）和英国广播公司（BBC），或者Yahoo新闻了。”