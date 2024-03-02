武吉班让“一元为定”活动 提供一元商品助缓解生活费上涨

物价上涨，1元能买到的物品越来越少。为缓解生活费增加的负担，武吉班让基层组织与居民“一元为定”，让他们每个月都能用1元特价购买不同的生活物品，首轮卖1元餐盒就吸引5000人购买。

武吉班让区去年与咖啡店合作售卖1元咖啡乌或茶乌广受居民欢迎，如今正式扩展活动，在星期六（3月2日）和星期天（3日）率先售卖餐盒。区内居民可事先向基层组织购买一张1元的固本，再到民众俱乐部领取餐盒，一户家庭最多四张。

餐盒虽只卖1元，但菜色非常丰富，包括鸡蛋、鸡肉和豆腐等，还免费送蔬菜汤。居民反应踊跃，5000个固本被抢购一空。

武吉班让区议员连荣华说，随着物价上涨，人们日常生活开销都会增加，因此想动员基层为居民提供一些优惠，缓解生活费压力。“我们的目标是增加居民1元的价值和购买力。”

在武吉班让居住38年的叶美风（67岁，退休者）经常参与基层活动，听说有举办“一元为定”活动就和朋友相伴前去，领取餐盒一同用餐后再打包三盒给家人。“平时我都是买了菜回家煮，今天能用1元买餐盒，既省钱又方便。如今什么东西都涨价，我们也会稍微调整开销，这样的活动多少会有帮助。”

一年将推出10万张固本

目前共有24个机构和业者参与活动，在接下来的一年里每月轮流提供不同优惠，比如5月的新鲜蔬菜、7月的生活用品、8月的鸡蛋和12月的面包。活动也配合哈芝节、国庆日、屠妖节和农历新年几个节日推出特别套餐。

连荣华说，活动一年将推出10万张固本，预计可让区内的1万户家庭受惠。他希望活动能起到抛砖引玉的作用，吸引社区更多商家加入，扩大援助力量。

武吉班让区属于西北社区，该区发展理事会去年宣布拨出950万元，推出西北生活费补助计划，协助居民应付生活费上涨。西北社区的19区可灵活使用资金，推出的项目包括食物券、交通券和关怀礼包。