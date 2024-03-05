灵活安排工作 吸引留住人才

每天工作时数缩短，并具灵活的上下班时间——你想从事这样的工作吗？

企业顺应职场发展趋势



不同世代拥有不同的工作价值观，对待工作的态度和要求也有所差异。新一代员工如千禧世代和Z世代更注重工作与生活的平衡，以及满足个人需求。

根据2022去年10月，人力资源公司任仕达（Randstad）在全球34个市场展开大规模工作趋势观察（Workmonitor 2023）中，本地受访调查的1000名18岁至67岁之间的员工当中，80%认为拥有灵活的工作时间十分重要；超过四成的受访者表示，如果不能在他们想要的时间上班，他们将不会接受那份工作。

面对新的职场发展趋势，企业运营方式也顺应做出调整，提供灵活的工作安排以吸引并留住人才。

新加坡星巴克（Starbucks）对灵活工作安排并不陌生。自开设新加坡第一家店面开始，它就允许门店员工根据自身需要，选择上班次数、时段（早班或晚班）和地点。

新加坡星巴克人事部总裁李莉清表示，员工在不同的人生阶段有不同的需求，比如入伍服兵役、生了宝宝、退休或需拿假进修等，灵活工作安排制既能够满足员工的需要，也不会影响营运效率。

“公司鼓励真诚坦率的沟通。通过与伙伴们的持续交流，门店经理能够深入了解他们在个人需求方面的改变，从而采取积极的措施更好地支持他们。”

无须辗转不同公司 留守岗位不言退

从2015年开始在星巴克当全职咖啡师的傅秀美（62岁）就是其中一名受益于灵活工作安排的员工。2022年10月，傅秀美因为需要帮忙照顾孙女，向公司要求固定上早班，工作时间也稍微缩短。

“公司的灵活工作安排是让我留在星巴克的主要原因。”这也是傅秀美决定即使之后到了退休年龄，仍想继续在星巴克工作的原因。她表示不想同年轻时如此拼搏，却也不愿与社会脱节，想继续劳动保持活力。

在星巴克工作之前，傅秀美从事零售行业约20年，每天的工作时间很长，有时可达16个小时，这导致她无法兼顾工作与家庭。“因为得照顾孩子，所以我一直在寻找允许灵活工作安排的公司。”傅秀美后来在不同公司兼职了几年，但工作时间都无法如她所愿，直到她加入星巴克。

傅秀美（面对镜头者）开工前最爱准备四剂意式浓缩咖啡为自己开启振奋的一天，她也铭记于心晨间熟客最爱的饮品，让他们享受宾至如归的体验。（图/新报业媒体）

快乐具感染力 劳资双赢顾客皆欢喜

如今家住碧山的傅秀美也选择在碧山民众俱乐部的门店上班，下班后就可步行回家。上下班无需舟车劳顿，她因此有更多时间和家人朋友共处，“我现在比较有时间为家人烹煮晚餐；偶尔和朋友出外聚会，一起看场电影或喝喝下午茶。”

固定上早班，也让傅秀美与熟客培养出默契，晨间常有不少熟客上门，她表示其中半数每次点餐都是买相同的饮品，“我都会记得顾客的姓名，打了招呼后就会确认点餐问道说：‘照旧？’他们都很开心我记得住。”

傅秀美还笑言，就在受访前一日她背对柜台在忙着时，有同事拍拍她的肩说有顾客找她，一回头就听到一名熟客说：“她知道我要什么。”她表示，若她休假出国玩，顾客也会注意到，等她回来就会嘘寒问暖聊起来。

她具有感染力的笑容和亲切的服务，让不少人成了老顾客，早晨都来光顾，这或许是该门店早班时段时常座无虚席的原因之一。

灵活制不影响员工表现 兼职也有晋升机会

傅秀美感恩公司给予灵活性的安排，让她能兼顾工作与生活。她也用热忱与实行行动回报公司，例如之前曾有晚班同事在收拾关店前发现水管堵塞，选择就近搬救兵，拨电给她求救。傅秀美二话不说就返回咖啡馆解决问题。她笑说，这种事年轻人少遇到，却难不倒资深主妇。

年纪的优劣势在傅秀美当初面试时，曾是她的顾虑，担心自己会因为年龄太大，不符合星巴克的年轻形象而被拒绝，但后来却发现公司对年轻或年长员工都一视同仁。

如今，傅秀美更有此感：“去年我要求固定上早班，公司仍然认同我的表现，调高了我的薪水，我的年假也增加了！”

目前就读新加坡国立大学的柯翰荣（23岁）对于公司的一视同仁也感同身受。

他从中学毕业后就在星巴克兼职，一般在周末工作两天，碰上学校假期，就会增加上班次数。在2020年因得入伍，柯翰荣辞去兼职咖啡师的工作，之后考上大学就在前年底重投星巴克怀抱，公司擢升他成为分店主管，协助分店经理管理店里运营和人手分配。

柯翰荣对此感到十分惊讶，他没想到兼职员工也会有晋升的机会。“门店主管责任不小，我很珍惜这个机会，并希望从中学到领导技巧以及其他的软技能。”

当初因哥哥在星巴克良好的打工体验，经常和柯翰荣分享工作上的趣事，他才决定也做兼职赚点零用钱，却没想到这份工作让他对咖啡产生了浓厚的兴趣，希望大学毕业后也以自己的专业转战幕后继续为星巴克工作。（图/新报业媒体）

灵活排班解决人手问题



傅秀美透露，门店每周安排值班表，如果员工有需要，可以提前向经理要求调整排班。她认为这种灵活的工作安排，不但能满足员工的需求，也能解决人手短缺的问题。她说：“星巴克的门店员工不乏兼职的学生或年轻人，但是当早上他们上课无法打工，像我这样的退休人士就可值班。”

作为门店主管调动人手也是门学问，柯翰荣也觉得兼职员工可以很好地与全职员工的工作时间互补，“比如碰上公共假日或学校假期，全职伙伴（星巴克员工之间以‘伙伴’互称）想请假，兼职伙伴就可以顶替空缺。碰到繁忙时段，也可请兼职伙伴来帮忙。”

柯翰荣表示，他大多数正在上学的朋友都辞掉了兼职工作，因为他们无法在雇主安排的时间段上班。但因为星巴克允许员工根据需求，灵活安排工作时间，他因此能够在学习之余，追求自己的咖啡梦想。

见微知著 公司灵活性吸引住人才

“当咖啡师让我有机会调配和品尝不同口味的咖啡，也让我渐渐地爱上了咖啡。”

与此同时，柯翰荣持续精进自己的调配咖啡技艺。除了考取咖啡师证书，他也于去年初参加新加坡星巴克咖啡师大赛，并获得殿军。

正在就读资讯科技专业的他，也希望运用自己的科技知识改善星巴克的门店运营。去年中，他参加了编程马拉松。根据星巴克的工作需求，和友人设计出一款手机应用原型。该应用可让员工打卡上下班、查看班次空缺、获得奖励等。新加坡星巴克之后还特地邀请他到公司给高层讲解。

柯翰荣笑言，他毕业之后第一志愿就是继续报效星巴克，或许能转到幕后从事他大学专业的工作或与培训相关。

在星巴克是兼职门店主管，到了学校，柯翰荣（右二）是一名资讯科技专业大二生，他还学以致用，与同学一起研发设计与自己工作相关的应用。（图/柯翰荣提供）

雇主员工需互信互重相互体谅



要同时兼顾学业、兴趣和工作并不容易，但对柯翰荣来说，星巴克灵活的上班时间能让他更好地规划自己的生活，并完成目标。他认为当员工的需求获得满足，工作态度就会更积极，有助营造互相信任和尊重的工作氛围。“若我在工作当天突然有事或生病，我会自行找人代班，避免给门店经理带来麻烦。这是基本的尊重。”

傅秀美也认为雇主和员工之间需要互相信任和体谅。“偶尔门店临时需要人代班或出现突发状况，我也不介意回店帮忙。”她表示，若企业了解并体谅员工的需求，有助提高员工的忠诚度，他们也更愿意回报公司。

从门店到总部皆可灵活



“为了让员工更灵活地支援门店运作，公司推出了网络应用‘Find-a-shift’（找班次）。”

李莉清受访时表示，门店经理可列出当天以及接下来三天的班次空缺，员工登录查看并决定是否可以帮忙填补空缺。“我们也通过雇佣和培训兼职员工来保持人手的灵活性、确保我们的伙伴们能休假或是紧急更改轮班，让每个门店运作不受影响。”

该公司也为前线员工提供五天的工作周，并会确保员工不会超时工作，若店长加班，也会补偿休假日以确保他们得到充分的休息。

除了门店上班地点的选择，员工也还有轮班的选择和工时的灵活性，并能依他们不同生活阶段的需求作调整，公司也提供慷慨的休假天数和各种休假类型，例如考试假等以满足员工的需求。

此外，李莉清表示，每服务10年的伙伴也可选择是否要拿“咖啡休假”（coffee breaks），也就是可长达六个月至一年的长休假（sabbatical breaks）。

李莉清透露，目前新加坡总部员工也享有灵活工作安排，比如每周远程工作一次。

还有，公司员工可选择较早或较晚上下班，例如不少同事选择提前一小时上班，下班时间也相对的从傍晚6时提前至5时，让他们有更充裕的时间接送孩子，这一举措受到员工们的欢迎。

李莉清指出，无论是在疫情前或疫情后，星巴克都有不同的灵活工作制度，而员工保留率都高于行业平均水平，其员工平均离职率去年为1.9，比行业平均3.1的离职率来得低。

“我们经常与不同层级的伙伴进行公开讨论和调查。每年，管理团队也会重新检讨并改善公司福利以及灵活工作安排制度，确保它们符合伙伴们的需求。”

如何有效推行灵活工作安排？

人力资源专才学会人力资源部门主管李凤玲认为：“通过提供灵活工作安排，公司展示了他们对员工福利、工作与生活的平衡以及包容性的重视，这将使员工对工作更加投入，还能让招聘打破地理限制，吸引更多世界各地的专才并留住人才。”

虽然灵活工作安排能为雇佣双方带来好处，但不少企业却因缺乏完善的管理框架而迟迟不愿推行。大多数领导层担心灵活工作安排将影响员工的工作表现，但李凤玲认为，只要企业愿意花时间制定明确的灵活工作安排政策和方针，并与员工沟通清楚，就能让大家目标一致。

她建议采取以下步骤推行灵活工作安排：

列出可行的灵活工作安排选项；

制定灵活工作安排的框架和方针；

向管理团队说明灵活工作安排政策和程序。随后，为所有员工举行沟通会议，解释如何负责任地使用灵活工作安排，工作表现如何衡量；

获取反馈并检讨如何进一步改进灵活工作安排。

对于选择灵活工作安排的员工，李凤玲则建议他们主动沟通以赢得主管的信任，比如与主管讨论并设定明确的工作目标和完成期限，定期向主管报告工作进展，根据主管反馈改进工作，且必须准时完成任务。

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【本文由人力部呈献】