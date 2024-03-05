全岛60停车场 增设120电动车快速充电桩料明年完工

位于组屋市镇及邻里中心、商业大厦、裕廊集团工业区的60个建屋发展局停车场，将安装120个电动车快速充电桩，方便高里程数驾驶者如德士、私召车和轻型货车司机，在短时间内为车充电。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（3月5日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时透露，这些快速充电桩将安装在文礼、红山、加冷峇鲁、淡滨尼，以及兀兰等地。

陆路交通管理局答复《联合早报》询问时透露，这些新快速充电桩预计在明年陆续完成安装。每个停车场将根据电力供应情况，安装至少两个快速充电桩。已确认的地点包括罗央坊（Loyang Point）、Connection One、林邦购物中心（Limbang Shopping Centre），以及维斯达坊（Vista Point）。

今年1月，当局已在大巴窑建屋局中心和榜鹅绿洲台（Oasis Terraces）停车场，推出首批公共快速充电桩。

本地截至去年底 约有6000电动车充电桩

截至去年底，本地约有6000个电动车充电桩，电动车数量则约1万2000辆。以每辆电动车平均五天至六天充电一次的频率，现有的充电桩足以应付需求。全岛有约2000个组屋停车场，目前约700个或三分之一，已安装2400多个电动车充电桩。

夜间慢速充电仍将是轻型电动车的主要充电策略，但政府会在商业车辆驾驶者常停驻休息的地点，增添快速充电桩，方便高里程数的驾驶者给车充电。

政府拟在2040年前逐步停用内燃式引擎车辆，即传统的汽油与柴油车。

今年首两个月 三成注册新车是电动车

徐芳达透露，去年注册的新车中，电动车占比超过18％。今年首两个月，30%的注册新车是电动车，另外50%是混合动力车。换句话说，约八成的新车是更清洁能源车辆。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士说，陆交局在汇集电动车主、充电运营商和停车场业主等各方的建议和反馈后，预计在今年较后时间，公布电动车充电和停放守则。

她说，充电运营商和停车场业主已采取行动，解决车主提出的问题。例如，在公共停车场，将非电动车停放在电动车停车位上，是违法行为，可罚款70元。一些充电运营商也开始通知已完成充电的用户，有其他车辆在等待充电，并向没移车者征收费用。