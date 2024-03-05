酷航新E190-E2型客机 5月起飞往马泰六目的地

本地廉价航空酷航的全新E190-E2型客机机队，今年5月起将飞往泰国和马来西亚六个目的地，其中包括苏梅岛和诗巫两个新地点。

新加坡航空公司旗下的酷航（Scoot）星期二（3月5日）发文告宣布，将于今年4月接收两架巴西航空工业公司（Embraer）的E190-E2型客机。这是新航集团首次采用空中客车和波音以外的客机。

第一架E2客机将从5月7日取代空客A320客机，负责飞往泰国甲米（Krabi）和合艾（Hat Yai）的航班，这两个目的地的每周航班，也从七班增至10班。

第二架E2客机则会飞往泰国苏梅岛（Koh Samui）、西马关丹（Kuantan），以及东马的美里（Miri）和诗巫（Sibu）。其中，苏梅岛和诗巫是新航线。

往返苏梅岛的航班，5月13日开始运作，每日一班，6月初则逐步增至每日两班。往返诗巫的航班6月5日起投入服务，每周三班。

飞往美里和关丹的航班，也会分别从5月20日和6月3日，从每周三次增至每周四次。

6月起 酷航每周103航班飞往马国 92航班飞往泰国

到了今年6月，加上现有机队服务的目的地，酷航每周有103班飞往马来西亚的航班，以及92班飞往泰国的航班。往返苏梅岛和诗巫的航线开通后，酷航的目的地将增至69个。

酷航是在今年2月宣布租用九架E190-E2客机。除了4月的两架，酷航今年预计还会接收另外三架。

酷航航线策划部高级经理陈彦含答复《联合早报》询问时指出，酷航在挑选航点时，除了根据市场需求的潜力，也会考虑航线如何能扩大新航集团往返新加坡的航班网络。

他说，112个机位的E2客机将用于服务需求较少的二线城市，或基础设施有限的机场。这可为酷航开发新市场， 并在一些现有航线上提供更多航班趟次，以带来新的发展机遇。