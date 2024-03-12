灵活安排工作 员工雇主双获益

常言道，快乐雇员是提高生产效率的不二之法。

知易行难，如何让雇员“快乐”，不能只停留在物质层面，还需满足其他需求如：让雇员感受到雇主对自己的重视、更是愿意倾听自己的需求并给予充分支持。

不少企业在实现这一目标时面对重重障碍，像对不同类型的灵活工作安排不甚了解，或是缺乏落实计划所需资源和技术诀窍。

然而，像万态保育集团（Mandai Wildlife Group）这样须全年营业无休的组织，却仍然成功实施灵活工作安排，让员工更快乐、生产力增加以及提升人才留存率。

受公司信任 获更多非物质满足感

万态保育集团的运营团队有别于一般商贸企业，七成员工是动物护理员、兽医、餐饮和零售服务员、公园运营人员等前线人员，余下三成则是包括市场营销、资讯科技、财务、人力资源等后勤支援团队。

目前，集团有三成雇员（约400人）的工作情况符合混合型的工作安排。然而，以服务旅客为主的园景不能没有员工亲在场，让这些前线员工享受灵活工作安排更是具挑战性，在推出灵活工作制前，集团广泛地研究其可行性，主办多场焦点会议讨论，以全面了解员工的需求和面临的挑战，也推出了更多有薪假期，吸引及保留更多人才愿意入职轮班制的工作。

有更多时间在家 家庭联系更和谐

2016年重新加入万态保育集团的林莺莺（39岁），目前是客户体验管理级人员。自从她选择延迟上班时间和一周两天居家办公的灵活工作安排后，快乐指数从过去的5到6点（最高分为10点），升到现在的8到9点。

难怪与她同在动物园工作的先生迪诺频频（47岁）点头赞成说：“老婆开心，家庭和谐，我更开心！”

林莺莺表示，感谢居家办公的安排，让她免去与人挤公交的舟车劳顿之苦，减轻了赶着回家或上班的压力，也不再因通勤而感疲惫，心情不再烦躁，家人的关系更和睦，平日能和家人在外用餐也更舒心。

林莺莺表示，在女儿进入青春期时，她和丈夫都认为需多陪伴和多督导14岁的女儿。“如今，当女儿下课回家时，我就可以了解她一天的情况，包括她的学业、作业项目，甚至她的朋友圈和兴趣爱好，如韩国流行文化。”

林莺莺笑着说：“在（疫情）那时，我在家的时间开始多了，便注意到女儿观看的视频，她就立刻把她喜爱的BTS（韩国天团防弹少年团）介绍给了我们两公婆认识。”与女儿的接触时间多了，女儿与她更亲密，毕竟如今一家子有共同的话题，一起追星。

她也表示：“以前，有时为了赶回家带孩子，心急着把工作做完，无法做到尽善尽美；现在居家办公，我可以先放下工作，处理及时的私事，再回来继续工作，心情较轻松，更有心思完善它。”

自己体验了灵活工作制带来更多非物质上的满足感，林莺莺主动协助团队成员，尽量为有需要的下属安排灵活上班时间，确保每个人更能平衡事业与家庭之需，“我觉得公司肯聆听我们的需要，允许我在家办公，是一种尊重和信任，我很感激。”

无论是在家办公或是在办公室，林莺莺（左二）都能有效管理一个由四名全职员工和十名兼职员工组成的团队，并会为下属安排灵活上班时间，这也提高了团队的士气。（图/新报业媒体）

5种灵活制度 集团成功推行

灵活办公地点：万态保育集团雇员可灵活选择办公地点如居家远程办公，每周最多达两天（依情况而定）。 灵活工作时间：介于早上7时30分到傍晚7时，五组错开的上班时间，让工作性质合适的雇员能避开人流高峰，或接送子女上课放学等，高效地管理时间。 灵活周五：周一到周四额外工作15分钟，周五提早一小时下班，享受“蓝天星期五”的待遇。 简化灵活工作安排申请手续：自从冠疫起，集团取消繁琐的申请流程，只要工作性质不与灵活工作安排起冲突，雇员可直接与部门主管磋商并落实。 更多有薪假期：2017年，集团推出渐进式的两天义工假；2018年则推出两天的家庭或宠物护理假，关怀无法享受灵活工作制的雇员。

值得一提的是，万态保育集团的灵活工作安排是员工的额外福利选项，与晋升、薪资涨幅和其他福利是分开而论，另行评定的。

王昌发强调，“员工仍做满所规定的工作时间，而我们致力于以业绩和绩效为认可基础，制定客观公正的评估制度，包括培训和考核标准。”

不久前，集团增添人力资源分析工具，通过员工的脉动调查，准确有效地了解员工的情绪，以便推出更多合适举措如家庭津贴。

更能激发新点子 为游客带来难忘的体验

王昌发表示，当员工对自己的工作感到满意且投入时，就更可能为游客提供积极、友好和关注度高的服务，“快乐的员工更有可能不遗余力地付出，为游客带来难忘的体验。”

他也强调，“这种信任和赋权文化培养积极的工作文化，提高员工的士气和忠诚度。事实上，敬业且受认可的员工，更有可能提出创新的想法和解决方案，以改善景点的产品服务、设施和整体的游园体验。”

一举多得：提升生产率 减少开销成本

根据人资软件公司（Achievers）旗下的劳动力研究所发表的2022年报告指出，灵活工作安排制能增强员工的归属感，使生产率提高三倍。

人力资源专业人士学院的高级认证专业人士吕波陵受访时说，“不仅是生产率的提升，稀缺的专业技术人才是很抢手的，人才竞争已跨越边境，能提供兼顾工作与生活的工作条件，已成为许多公司吸引和留住人才的竞争优势。”

她表示，提供灵活工作制的企业还可借此提升企业形象和品牌，更能吸引潜在人才的加入，实现机构和雇员的互利共赢。

“从经济价值的角度来说，灵活工作制的其中一项成本优势在于员工可按工作需求安排相匹配的上班时间。从事项目性质工作的员工在正常营业时间之外工作并不涉及加班费，又可以降低高峰时段的技术设备成本。”

企业亦可据业务活动的波动进行调整，例如在经济形势严峻时期，通过减少工作时间或转为工作共享或兼职等灵活工作制，调整运营成本，避免裁员；当经济形势好转时，可恢复原来的全职安排。

此外，公司也可减少租用办公室等开销，并且最大限度地降低因员工旷工、迟到和病假的相关成本。而留住了人才，不仅解决员工流失问题，还能大大节省了招聘和培训新员工的费用，一举多得。

吕波陵建议，在推出相关制度前，企业得与雇员沟通对话，切身考虑雇员不同阶段的生活需求，渐进推行，定期检讨调整。

这能帮助企业解决长期存在的人力资源问题，例如员工因照顾子女或老人而频繁缺勤等，使人力资源发挥最大效益。

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【本文由人力部呈献】