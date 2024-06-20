中年转职当助理护士 拥抱变化持续精进

一年前，当邵锦康首次上台准备领取教育储蓄奖时，负责颁奖的义顺集选区议员陈浍敏一度以为是陪同他上台的女儿得奖，让他有些不好意思。一年后，这名中年转职的父亲再度得奖，这次他视得奖为荣誉和认可，开心地带着妻女上台，也获陈浍敏赞赏为终身学习的好榜样。

数年前在冠病疫情来袭时，义顺南居民邵锦康（51岁）在一家书本分销企业担任行政人员，期间公司业务受影响，让他萌生转换跑道的念头。很早就出社会工作的邵锦康，一直希望学一门新技能，并且从事对社会有益的工作。在和家人讨论后，他在2021年底，毅然决定参与劳动力发展局的助理护士转业计划。

去年底，他完成工艺教育学院的两年制国家工艺教育局护理证书课程，并在今年3月正式在一家社区洗肾中心担任助理护士。

再度获颁教育储蓄杰出领导与服务奖

中年转业非易事，更何况要重拾书本，但邵锦康克服一切挑战，在学业上表现杰出。继去年首次领奖后，今年再度获颁2023年教育储蓄杰出领导与服务奖，以及教育储蓄技能奖。

“很多年没读书，刚开始有些辛苦，要追上学习的步伐，但既然我叫孩子好好读书，我当然也要树立榜样，上课就是秉持开放态度，不懂就问。至于教育储蓄奖，第一年上台领奖时有些尴尬，毕竟年纪比其他人大，但很开心可以得奖，这是对我的一个认可。”

启发人心的经历，也让陈浍敏特别在脸书点名赞赏，指在经济迅速转型时，社会需要更多像邵锦康这样的榜样，不管处在人生哪个阶段，都能拥抱变化、成长和学习。

询及大胆转换跑道的底气，邵锦康坦言经过仔细考量，首先是要取得家人支持，再者参与转业计划期间有津贴，可以维持基本生活，才能让他无后顾之忧。

“规划很重要，先算一下钱够不够用，否则生活压力太大，也无法尝试新事务。家人的认同与支持也不可少，如果有人反对会是很大的障碍。”

从文职到担任医护人员，邵锦康谦虚地说，他仍在边做边学，希望假以时日，会逐渐上手，给予洗肾患者更好的护理。