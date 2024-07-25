可能违反竞争法 Grab收购得运献议撤销

私召车业者Grab要收购本地第三大德士公司得运德士的献议，被指可能违反竞争法，两家业者已决定撤销收购计划，这项备受关注的收购行动拖了一年后正式告吹。

新加坡竞争与消费者委员会星期四（7月25日）发文告宣布，Grab和得运（Trans-cab）星期一（22日）已通知当局，将撤回收购献议。有鉴于此，竞消委无须为这项收购献议进行评估。

根据文告，Grab和得运在写给竞消委的信件中表示尊重监管流程，也感谢当局的全面审查。Grab也表示致力于确保业务遵守竞争法，并有意为新加坡的市场竞争生态做出积极贡献。

竞消委也鼓励有意展开收购计划的企业，若评估计划可能引起竞争问题，应及早与竞消委接洽。

Grab去年7月宣布通过旗下私召车租赁公司Grab Rentals，收购得运德士的所有股权，以进一步扩大和巩固在点对点载客市场的份额。

今年7月11日，竞消委发布临时决定声明说，这项收购献议可能会大幅削弱市场竞争，违反竞争法。

竞消委认为，Grab的收购献议可能极大程度剥夺竞争对手从得运取得的司机来源，也使其他业者要扩展服务的能力受影响，对约束Grab的竞争力会变弱等。这可能导致乘客得支付更高的车费、司机须交付更高的抽佣率，可使用的私召车平台也会减少。

Grab和得运可在获知临时决定的10个工作日内，向竞消委提出陈情，包括解决反竞争的方案。

得运德士老板张建安：计划扩展车队

针对撤回收购献议的决定，得运德士老板张建安接受《联合早报》访问时说：“这个收购谈了那么久还是没成，我觉得继续谈也是多余的。”

与Grab洽谈之初，张建安没料到会拖上一年，因此这期间没有扩展车队，另有200多辆车的拥车证已到期“杀车”。目前公司经营约2300多辆车队。

“我们接下来计划扩展车队，但也得考虑到市场情况，暂时先按部就班来做生意。”

Grab受询时则表示，除了7月11日发表的声明，公司没有其他内容要补充；Grab早前表示致力为乘客提供负担得起、可靠的交通选项。消费者仍可通过Grab的应用，使用多家德士公司的私召车和德士服务。

学者：Grab收购计划缺乏明确竞争保障措施

新加坡社科大学商学院副教授谢承宪受访时说，市场对私召车的需求高，司机的数量决定业者的供给能力，这也是Grab收购得运的主要目的。

谢承宪说，尽管Grab占市场上风，也努力扩展服务，但这些年都不在赚钱。除了得向股东交代，相信公司要拨出资源提供司机更多奖励也面对挑战，因此才希望通过其他商业手段增加司机数量。

他认为，站在商业立场，Grab打算收购没错，但必须能提出更明确的措施，阐明收购不会造成削弱竞争的涟漪效应，但公司始终未做到这一点。