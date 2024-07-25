早报前总编辑林任君：华文报对维护本地华族文化责无旁贷

新加坡华族的独特身份和文化都是新加坡华社的精神根基，也是新加坡建构多元文化社会不可或缺的一部分，《联合早报》前总编辑林任君指出，华文报作为华社重要支柱之一，对维护好这两大根基责无旁贷。

新加坡华族文化中心星期四（7月25日）为“新加坡华族文化百科”网站举办推介仪式后，也就网站其中一个主题举办题为“新加坡大众文化与媒体”的座谈会，其中一名主讲人林任君谈及华文报对传播本地大众文化所发挥的作用时，做出以上观察。

林任君指出，华文报与华族文化有与生俱来的共生关系，华族文化丰富了华文报的内容，彼此有相互回馈和强化的作用，而阅读华文报的读者也不难发现，华文报提供大量关于大众文化的内容。他就小贩文化、歌台文化，以及新谣三个受关注的大众文化类型，阐述了华文报发挥的推广作用。

以小贩文化来说，它在本地人的饮食生活占有重要位置，有关小贩文化传承、小贩食物特色和价格等，向来是华文报非常关注的课题。这也协助提升小贩文化作为非物质文化遗产的地位，吸引海内外研究者的兴趣。我国小贩文化在2020年底成功列入联合国教科文组织非物质文化遗产。

本地的农历七月歌台以及新谣，也是本地独特的文化现象，同样在华文报的跟进和报道下得到进一步传播，以及延续生命力，构成新加坡人的文化和感情认同的一部分。

新加坡国立大学容世诚教授，除了研究和讲授戏曲人类学等课程，也钻研我国独立前的大众文化。他指出，新加坡是大众文化的沃土，处处有宝藏可寻，其中因素包括本地多元文化的土壤和当年多种华族方言并存，以及冷战时期新加坡作为“兵家必争之地”，电影戏曲和出版文化，在不同政治势力的资助下得到茁壮发展。

新加坡社科大学中华学术中心主任符诗专副教授，则从新加坡影视发展脉络，阐述新加坡的华语电影和电视的独特风貌。

《联合早报》副总编辑兼副刊主任胡文雁担任讲座主持人。