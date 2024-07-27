获技能创前程额外补助金后 更多职涯中期者善用培训补助提升技能

今年5月和6月，到职总恒习报读可使用培训补助抵消课程费用的40岁及以上的学员人数，同比增加超过四成。三大最受欢迎的课程，皆与技能创前程职业转换计划有关，且涉及电脑与科技课程。

自今年5月起，处于职业生涯中期的国人，可使用额外4000元技能创前程培训补助，职总恒习观察到，5月和6月报读课程的40岁及以上学员中，有近半已善用这项新补助来提升各自的技能。

在今年5月和6月，到职总恒习（NTUC LearningHub）报读可使用培训补助抵消课程费用的40岁及以上的学员人数，同比增加超过四成。三大最受欢迎的课程，皆与技能创前程职业转换计划（SCTP）有关，且涉及电脑与科技的课程，它们分别是助理人工智能／机器学习开发、桌面支持工程师和云管理员课程。

目前待业的卓亚香（50岁）便善用额外培训补助。她参与职业转换计划后，正在上职总恒习提供的证书课程，希望未来可重返职场当治疗师助理。

“如果没有这个培训补助，我想我不会报名参加职总恒习课程。我也希望可再报读医疗保健相关的课程，来提升技能。”

职总恒习总裁翁清伟日前接受《联合早报》访问，对处于职涯中期者积极上课，以提升技能和追求事业更上一层楼感到欣慰。他说，日后将推出更多与职业转换计划相关的课程，让学员善用额外4000元的培训补助。

2022年4月推出的技能创前程职业转换计划，旨在为中途转业和处于职涯中期者，提供培训与职业配对。去年这项计划吸引约3700人参与，培训课程增至180个。尽管职总恒习在这项由精深技能发展局主推的计划下，仅提供16个课程，但所培训的人数，占整体计划参与者的近三成。

职总恒习庆祝成立20年

2004年成立的职总恒习星期五（7月26日）晚上举行20周年庆晚宴。配合成立20周年， 翁清伟接受记者访问，列举过去20年所取得的成就及里程碑，并再次强调，他们要提升雇员终身就业能力的使命不变。

作为全国职工总会大家庭的一员，及本地主要持续教育和培训机构，职总恒习过去20年，已协助近3万个组织、企业与机构，所提供的培训名额超过260万个。

翁清伟说，职总恒习是政府可靠的合作伙伴，在数个重要时刻，如1997年亚洲金融危机、2008年全球金融危机，以及2020年冠病疫情暴发期间，都发挥举足轻重作用。他们协助重新培训数以万计雇员与失业者，帮助受影响者过渡到新工作岗位。

“在冠病疫情期间，我们与卫生部合作，培训了4000多名拭子检测员和1万7000名安全管理人员，为公共卫生方面做出重大贡献。”

职总恒习也在2021年推出面向成人学习者的学习体验平台（Learning eXperience Platform，简称LXP），让用户可按自己方便的时间和进度，在网络上各类微型课程，以掌握新知识。这一站式平台目前有逾10万名用户。

在公共及私人领域有丰富经验的翁清伟，自2021年11月起领导职总恒习。过去三年，这家培训机构稳步扩大，目前有超过400名员工及近千名合作的培训导师。

职总恒习过去20年，已协助近3万个组织、企业与机构，所提供的培训名额超过260万个。（何家俊摄）

职总恒习未来数月设思维学院 提供系列课程

针对不同行业所要技能，成立个别培训学院的方式奏效，职总恒习将在未来数个月，推出思维学院，提供包括批判性思维、系统思维及设计思维等系列课程，让学员掌握这类软技能。

职总恒习总裁翁清伟星期五（7月26日）在20周年庆晚宴上，宣布这项消息。

职总恒习自去年起，陆续成立零售学院、科技人才学院，通过与相关政府机构、企业及行业伙伴合作方式，为相关行业培训人才，这种做法已初见成效。

翁清伟将这类做法称为“学习生态系统整合”（Learning Ecosystem Integrator）。未来职总恒习会推出更多这类学习生态系统，即把雇主、雇员、个人学员、资助机构、认证伙伴、培训导师等聚集在一起，确保容易进行培训，也获得资助，让特定行业有源源不绝，且做好就业准备的人才库。

“这对劳资双方都有好处，雇员提高受雇能力，企业也可保持竞争力。”

翁清伟强调，职总恒习的优势，是有职工运动网络支援，也被纳入工运和职总的培训与配置系统，不仅能接触到百万名职总会员，也可联系企业包括设有工会的公司，与业界需求接轨。

放眼未来，翁清伟指有意把学习体验平台转型为一个全面的数码市场，把所有核心能力整合在一个平台上，并将所有利益相关者联系起来，协助雇员寻找工作、接受培训和工作配置。