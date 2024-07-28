认准发送者gov.sg 辨明真实政府短信

自7月1日起，所有政府机构发送的短信，除了涉及国民服役事项和紧急服务的短信外，都会显示“gov.sg”作为发件人身份。

【采取行动•对抗骗局系列】

萧欣儿（32岁，企业公关人员）的手机响了起来，父母再次发来常见的询问，还附上短信截图，显示他们又收到一个不请自来的链接。

他的父母问道：“这是真的吗？我可以点开吗？”两人都在60岁开外。

萧欣儿说，这些消息往往声称来自公积金局和国内税务局等政府机构。

关于骗案的报道，如网络钓鱼骗局和冒充政府官员的骗局，使得这对老年夫妇对他们收到的短信不免紧张兮兮。

不过，萧欣儿表示：“他们也担心这可能是政府发来的（合法）短信。”

她补充道，由于父母“不太熟悉数码科技，他们很难弄清楚哪些是诈骗或可疑的信息。”

如今，有一种更简单的方法可以判断短信是否真的来自政府。

自7月1日起，所有政府机构发送的短信，除了涉及国民服役事项和紧急服务的短信外，都会显示“gov.sg”作为发件人身份（下称“发件人ID”）。若想查看完整的例外情况列表，可访问sms.gov.sg/exceptions。

政府开源科技部（Open Government Products）助理局长（政策与转型）海金·费尔南德斯（Hygin Fernandez）说：“gov.sg发件人ID让公众能更有信心和更准确地验证通过短信发送的政府真实信息。”

他表示：“电信服务供应商和短信聚合商将持续拦截那些伪造、类似于gov.sg的发件人ID的短信。”

政府开源科技部隶属于政府科技局，并致力于为社会公共利益服务，开发科技。

简易验明真伪



政府发送的合法短信应该具备以下四个指标：

发件人ID是gov.sg，所有字母均为小写。

短信开头是发送短信的机构或服务的全名。

短信结尾有以下字句：这是新加坡政府自动发送的消息。

来自gov.sg的短信即使来自不同机构，也会被归入单一会话。

萧欣儿对这一举措表示欢迎。她说：“这对老一辈的人，比如我的父母，肯定会有帮助，这样一来就少了很多混淆不清的地方。”

新加坡警察部队反诈骗公众教育局助理局长卓开波表示，将发件人ID整合到gov.sg下，有助于减少人们误以为诈骗短信是由政府发出而受骗的可能性。

他强调，政府官员特别是警察，绝不会通过电话或短信要求公众进行以下操作：

转账到银行账户；

索取你的个人、银行、SingPass或公积金相关信息；

让你点击链接进入银行网站；或

要求你安装来自第三方网站的应用或软件。

【本系列由新加坡警察部队呈献】