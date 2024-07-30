借地势看风向 高科技打造与生态和谐共存的建筑环境

走在新加坡飞禽公园感觉微风轻送，闻到树林的天然木质香，有树木作为天然遮阴，这些都是以科学的方式借天然资源打造出的亲生态园区。在设计和建设飞禽公园，万态保育集团与建筑环境业者做出了许多新尝试，本文带你走入幕后，了解他们如何结合高科技的节源策略和借助大自然，实践可持续性使命。

以下视频带你浏览这座亲生态飞禽公园，探索专业团队如何在开发景点时实现人与自然、野生动物的共融共生。

继夜间野生动物园、河川生态园和新加坡动物园之后，万态保育集团如何在没有前例的情况下，从设计初期就融入可持续理念，成功打造一座与生态和谐共存的飞禽公园？

新加坡飞禽公园（Bird Paradise）的设计背后，是一个由约20位建筑环境领域专家组成的团队，包括总策划、绘测师、工程师、生物学和环境学专家，以及数码、财务和营运专业人士。他们共同追求的目标与万态保育集团一致，即响应新加坡绿色建筑总蓝图，创造可持续性的生态旅游体验。

顺应地势 善用天然资源

万态保育集团永续方案副总监区国健指出：“在推进的过程中，我们始终秉持着以敏感和谨慎的方式行事，以确保发展计划不会以牺牲大自然为代价。”

在勘察初期，设计团队就对地势、风向、水流以及野生动物生态进行了详尽研究，为后续设计奠定了坚实基础。

万态保育集团永续方案副总监区国健表示，从设计到投入运作，团队始终坚守可持续原则。（图/新报业媒体）

他解释，现在游客走在飞禽公园里会感觉微风轻送，闻到树林的天然木质香，就归功于园区强调“顺风”、确保景区建筑布局不影响空气流通的设计原则。团队也利用树木作为天然屏障，再搭建有盖走廊，把阳光的热度阻隔开来。

他补充道：“我们精心选择建筑物的位置，既能享受自然环境提供的遮阴，又不阻碍自然风道，从而减少了风扇和冷气的使用。此外，安装在屋顶的太阳能板预计每年能满足万态野生动物世界7%至8%的电力需求。”

在节水方面，团队采取了双管齐下的措施。首先，通过收集雨水，经过处理后用于灌溉和清洁，这预计可满足园区5%的水源需求。其次，运用先进的薄膜生物反应器（membrane bioreactor）净化废水，实现水资源循环利用，预计将为万礼生态区提供21%的用水需求，园区更因此荣获了2023年全球水源奖（Global Water Awards）。

贴心设计 助企鹅家园降温

说到可持续建筑，不得不提起获颁新加坡绿色建筑白金认证（Green Mark Platinum）的海洋网联船务企鹅湾（Ocean Network Express Penguin Cove，简称企鹅湾）。在常年炎热的新加坡，飞禽公园团队是如何以节能的方式打造出适合企鹅栖息的9至11摄氏度环境呢？

企鹅湾用可持续的节能方式在热带岛国打造出适合企鹅居住的家园，并因此获颁新加坡绿色建筑白金认证。（图/新报业媒体）

首先，团队利用周围的高坡来作天然屏障，为建筑物六成的范围提供了遮荫。其次，建筑本身在建造时就加入了额外的热绝缘材料，采用可通风的设计，完工后屋顶和外墙再种植上绿色植物。室内低温则是用磁悬浮制冷机来提供，采用非润滑油驱动，以减少能源消耗。此外，景区照明全部使用LED灯，用水则来自雨水收集系统和薄膜生物反应科技净化废水系统。

区国健说：“这些措施使企鹅湾的节能率达到40％，虽然初期投资成本比较高，但长期运营成本将大幅降低，具有成本效益。”

照顾动物 保护原生树木

在建造飞禽公园的过程中，万态保育集团将保护生态环境中的动物和树木放在首位。

“为打造一个能兼顾人、动物和植物安全的环境，团队做出了许多新尝试。”——飞禽公园团队设计师黄佳怡

设计师黄佳怡指出，由于公园非常靠近中央集水地带自然保护区（CCNR），为避免自然生态受影响，团队把总计3公顷的土地设为建筑缓冲区，使飞禽公园和保护区可拥有高达50公尺的间隔。

区国健也举例说明团队如何确保野生动物的安全。为连接中央集水地带自然保护区的两片森林，以便让动物可以安全穿行，降低野生动物误闯入园区，万礼湖路上新建了一座44米宽、110米长的万态野生动物天桥。在桥梁建设期间，团队还特别安装了临时的人工跨越辅助设施，如设置杆子和绳梯，以帮助动物顺利越过万礼湖路。

万态野生动物天桥有助野生动物安全穿行于万礼湖路两侧的绿地。（图/万态保育集团提供）

“又如工程进行时，即便会影响进度，我们仍坚持最迟在傍晚6时收工，以免打扰野生动物的作息。此外我们也发现，土壤保护网的材质如果太硬，会伤害到受困的动物，因此我们选用了较柔软的材料如椰棕，来制作保护网。”

另外，在保护树木方面，除避免砍伐原生树木、小心移植之外，团队也额外栽种了54万株花草树木来绿化环境，同时为游客和飞禽遮阴。

智能施工 革新建筑环境业

所有承包商的高度配合，也帮助飞禽公园团队克服了建造过程中的挑战。其中，大林组新加坡子公司的高级工作场所安全与健康经理洪泽宏表示，他的其中一项任务是教育工友如何保护自己及救助困兽。此外，如果工程团队发现建筑器材可能会损伤原生树木时，会特别调整方法，例如，改用较小型的机器来进行打桩或击碎水泥。

参与勘察工作的大林组新加坡子公司项目经理辛帅则说：“我们用无人机来勘测17公顷的场地，包括树木的大小和高度，再将数据输入建筑信息模型（Building Information Modeling，简称BIM）中，以缩短工程设计与规划的时间，也因此省下了30%的人工勘测费用。”

从高空俯瞰飞禽公园，可见正下方企鹅湾屋顶的太阳能板，以及左上角覆盖鸟舍的巨网。（图/万态保育集团提供）

有别于传统的2D图，团队构建的是3D模型，包含了地形坡度、树木的位置等真实情况的数据。通过这个建筑信息模型，团队能把从设计到施工的所有合作方联系在一起，让各方读取当中的共享及时信息并作出应对，实现有效沟通，从而更好地管理整个方案。

例如，负责为巨型鸟舍打造钢材结构的TTJ设计与工程公司，就是利用BIM来得知每一根柱子安装点的准确地形，并算出柱子和所搭配托架的尺寸，然后量身定做每个结构组件。

“要精准铸造和安装这些巨柱是个大工程，因为采用了BIM，过程才能顺利无误，也更有效率。”——TTJ设计与工程公司总裁索姆

公司总裁索姆（Elavarasu Somu）表示，覆盖鸟舍上方的巨网总面积为14万平方公尺，而支撑巨网的柱子共有178根，直径最大为110公分，长度可达32公尺。由于不能现场焊接，柱子都是在工厂预制后被运到工地，逐根安装到对应的地点，缩短了现场施工的时间。

企业如何从建筑业转型中受益？

建筑环境行业对塑造新加坡的城市风貌和发展具有关键作用。该行业特征为流程长且相互依赖，因此，所有业者的全面参与对于推动行业革新至关重要。

使用BIM技术可让建筑业者节省大量时间。（图/Getty Images）

通过数码化、促进开放合作以及采纳创新的工作方法，所有参与者都可以提高生产力并保持行业竞争力。

节省大量时间： 使用BIM不需要创建数千张2D工程图。

使用BIM不需要创建数千张2D工程图。 提升工作效率： BIM允许3D建模和可视化，使跨专业合作更加顺畅。

BIM允许3D建模和可视化，使跨专业合作更加顺畅。 降低受伤风险： 场外预制减少了工人与重型机械的接触和施工危险。

场外预制减少了工人与重型机械的接触和施工危险。 缩短施工周期： 大部分组件在工厂预制，缩短了现场施工时间。

大部分组件在工厂预制，缩短了现场施工时间。 提升建材质量： 预制工厂的严格标准确保了建筑材料和制作的高质量

预制工厂的严格标准确保了建筑材料和制作的高质量 提高生产力： 远程协调和数码监控让工程师可专注更高阶任务，如项目规划和数据分析。

远程协调和数码监控让工程师可专注更高阶任务，如项目规划和数据分析。 节省能源： 绿色技术和可持续设计降低了能源消耗，从而节省成本。

绿色技术和可持续设计降低了能源消耗，从而节省成本。 提高竞争优势：项目获得绿色建筑认证的建筑商，在竞标未来的绿色发展项目时可提高竞争优势。

可持续设计与建筑进修课程

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