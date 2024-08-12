【梦想“企”飞系列】与癌作战：新加坡研发技术 获美国联邦医疗保险认可

本地初创公司路胜集团（Lucence）是首家成功取得全世界最大的医疗保健支付者——美国联邦医疗保险（Medicare）认可的亚洲公司，受保人在使用所研发的旗舰血液癌症检测产品时能进行索赔。这一重大突破大大提升这个本地研发产品在全球的普及率，而公司在这个国际化的道路上，新加坡企业发展局（EnterpriseSG，简称企发局）的牵线和协助功不可没。

创业未满七年 技术受国际认可

创业未满七年的路胜，不仅走出亚洲市场，更成功进军美国的庞大医疗市场分得一杯羹。美国联邦医疗保险每年发放8480亿美元（约1万1250亿新元），是全世界最大的医疗保健支付者，它为所有65岁及以上的美国人提供医疗保障。

去年，公司的旗舰血液癌症检测产品LiquidHALLMARK成功大举进入美国市场；全美65岁及以上的晚期癌症患者在使用该产品时，可申请联邦医疗保险偿付。美国每年有超过15万名65岁及以上的晚期肺癌新患者。LiquidHALLMARK通过对晚期癌症患者进行血液检测，来辅助肿瘤医生的判断，以进行个性化医疗，包括选择怎么样的药物。

路胜创办人、总裁兼医务总监陈民汉医生说，这是公司的重大里程碑，这意味着他们的技术已受国际认可并能够惠及更多人。这家总部设在新加坡的精准医药公司，在亚洲累积一定的成就后，决定进军美国。

他表示：“全球顶尖的精准医学公司都集中在美国，加上当地市场大，因此医疗技术的商业报销有明确的路径。”

得企发局援助 走向国际

在这段征战美国市场的旅程中，得到企发局的辅助，路胜先是在2020年到美国硅谷设立实验室，为进军美国市场铺路。企发局给予的金钱上的资助对像路胜集团这样的初创公司尤其宝贵，因为进入美国市场需要投入的资金成本相对较高。

除了金钱上的资助，企发局的美国海外办事处也让路胜集团初来乍到时就可以使用企发局在当地的网络，与美国企业和机构牵线，让该集团能够快速地扩大其影响力和规模。

“我们正处于一个与许多不同医院建立联系的阶段。我认为企发局无疑是一个宝贵的合作伙伴，作为中央枢纽，它是新加坡公司的首选联络点。”——路胜集团总裁兼医务总监陈民汉医生

继纽约和洛杉矶之后，企发局在去年11月，在旧金山开设了在美国的最新海外中心，协助本地企业，如路胜探索或进入美国市场，包括为准备海外扩展的公司提供市场见解、关于当地法规和商业实践的指导，并促进与当地合作伙伴的交流与合作。

至今，已有近200家新加坡公司在美国设立了业务，涵盖医疗、金融科技、消费技术制造、食品服务和零售等多个行业。

以下地图带你看一看新加坡公司在美国建立业务的战略位置，展示各式商机。

与美国大规模公司较劲 客户远至加拿大

LiquidHALLMARK通过对晚期癌症患者进行血液检测，来辅助肿瘤医生对个别病患制定个性化医疗，包括选择怎么样的药物。（图/新报业媒体）

在谈到LiquidHALLMARK的影响时，陈医生举例说，比如对于某些类型的肺癌，如果使用正确的药物，五年内的存活率可高达60％，因此对症下药，丝毫马虎不得。

目前，我国的多家公立和私立医院和诊所都提供该测试产品，新加坡的路胜实验室也负责检测从世界各地远至加拿大寄来的所有血液样品。

从医启发科研 要帮助癌症病患

陈民汉医生带领强大研发团队，立足新加坡，放眼世界。（图/新报业媒体）

谈起创业之路，陈民汉是一名肿瘤科医生，曾在国立大学医院工作，之后也曾任职于新加坡国立癌症中心。

他说：“当医生几年后，我深深感觉到作为一名医生所能够帮助的病人有限，也常常遇到因害怕治疗而延迟就医的病患。若要更多人免受癌症之苦，就要从源头做起，找出可以减少病人痛苦的检测方法。”

因此，他下定决心要找出一套更精准的方案来帮助病人。他在2003年自费前往美国学习癌症基因相关知识，随后投入科研，加入了新加坡科技研究局（A*STAR）。

在2017年，他创立了路胜集团，路胜的名字起源于“行万里路，胜万卷书”，而Lucence在拉丁语中是“光”的意思。

研发的第一款血液检测LiquidHALLMARK产品，只要取得病患的血液样本，就能够检测15种常见癌症的80个相关基因。相对的，侵入式的组织活检程序一般需三至六周才能得到报告结果，活检过程会给病患造成痛楚。

陈医生说道：“我们有幸在新加坡和香港开展业务，这两个地方是人们寻求最佳、最便捷、最有效率技术的医疗枢纽。我们产品在新加坡研发，不断改进。去年在美国获美国联邦医疗保险已是第四代了。”

路胜的研发团队从创业之初的五人增加到现在的73人，并拥有超过10名博士。（图/新报业媒体）

立足新加坡，放眼世界，路胜在新加坡建立了强大研发团队，拥有超过10名博士，员工人数也从2017年的五人增加到现在的73人。

“路胜集团过去的收入，每年翻一番，在2023年的营收已达到600万美元。这个势头预料能持续，今后三年预测能同样取得营收每年翻倍的表现。”——路胜集团总裁兼医务总监陈民汉医生

颠覆癌症检测：验血可测50种癌症

路胜集团没有因为LiquidHALLMARK的成功而松懈，公司同时也研发了另一项产品LucenceINSIGHT，是一项为健康人士而设的癌症预防筛查检测产品。

这项筛查检测产品只要通过验血就可以筛查出最常见的50种癌症的前兆，让人们可以及早发现和诊断癌症，进行治疗。

本地研发的血液癌症检测产品——LiquidHALLMARK和LucenceINSIGHT只需抽血就能进行检测，免去侵入式的组织活检程序所带来的痛楚。（图/新报业媒体）

陈民汉医生指出，每10个因癌症而病逝的患者当中，就有八个是之前没有进行筛查的。癌症若是在早期被发现，长期存活率为八成，而晚期癌症的存活率只有两成，因此及早发现癌症至关重要。

随着全球人口老龄化，陈医生认为市场对精准医疗的需求也随之增长。他希望未来路胜集团能与更多药剂公司、检测公司合作，推动液体活检的发展，进一步在国际市场打响路胜集团这个新加坡品牌的名号。

陈医生说：“我们会努力推动量化，促使检测的价格逐步降低，让检测可以普及化，让更多人能够接受并进行癌症血液检测，而从中受益。”

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本系列一连四期，看新加坡企业发展局如何为本地企业提供援助，从邻里企业的创新转型到协助有规模的本地企业开拓海外市场，让业务得以不断取得增长。（四之一）

【本文由新加坡企业发展局呈献】