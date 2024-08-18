三度受封公共行政奖章 滨海湾花园局长罗志威感恩团队辛劳付出

从国家公园局、国家发展部，再辗转服务于滨海湾花园，罗志威20多年来除了爱花草，更珍爱身边每一位与他并肩作战的队友。今年他第三度受封，获得国庆奖章中的公共行政（金）奖章。

十年前加入滨海湾花园团队，滨海湾花园局长罗志威（54岁）拥有超过26年的公园管理和园艺发展等经验。 喜爱亲近自然的他最初选择到新西兰学习园艺，之后也曾在公园局和国家发展部担任不同要职。

罗志威回忆说，当年他在公园局负责管理兀兰一带的树木，“每天凌晨四五点跟工人去那里挖大树下的泥土，检查树根有没有腐烂，会不会有倒下的风险，辛苦但是每天都很开心。”

随后在前局长陈伟杰博士的引荐下，罗志威转为进行管理内部人员的工作。之后，他凭着人力管理的经验进入国家发展部担任行政发展司高级司长。

在这期间，罗志威也于2005年荣获公共行政（铜）奖章，以及在2012年荣获公共行政（银）奖章，至此集齐了金、银、铜奖章。

对于这份荣耀，他认为这全仰赖于团队的辛劳，自己只是有幸参与其中。罗志威笑说，当初选择学习园艺是因为不善与人打交道，却未料到会在日后的工作中离不开员工与团队。

“滨海湾花园八成以上的收入来源于游客，但是冠病疫情期间园区关闭，原本在温室里工作的员工们也被调到户外打理花草，天气炎热又日晒雨淋，却没有人抱怨一句。许多国人为了支持花园而购买年票，支持我们渡过难关，让我们非常感动。”

谈及职涯中难忘的时刻，罗志威高兴地说是2016年与陈伟杰博士成功让樱花盛开在滨海湾花园的那天。

“我们在试验室里尝试了各个国家各个品种的樱花，而且一些樱花就算能在试验室里成功开花，却不一定能在大型温室里盛开，前后一共经历了两年的试验，才终于选出最合适的樱花。”

他透露，目前花园正准备引进秋叶供国人与游客观赏，不过试验过程依旧需要一段时间。