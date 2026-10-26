中国富商起诉四名新加坡前雇员，指他们在七年内挪走公司和家族办公室逾7300万元资产。但前雇员反指富商出尔反尔，不肯支付原本协议好的薪酬与分红，为此提出反诉索讨约3900万元。

双方对于关系破裂的导因也各执一词。富商自称英文不好，完全信赖前雇员替他管理资产，直至银行职员询问巨额转款才让他起疑。辩方则称，前雇员拒绝执行富商的一些指示，才是引发分歧的关键。

起诉人钟仁海原籍中国浙江，从事石油化工业生意，是一家名为浙江鸿基石化公司的董事长。

四名答辩人分别是吴淑妮、林微秀、艾琳艾勒姆和叶信志，他们从2015年至2024年任职于钟仁海在新加坡设立的Lee Fung International（简称LFI）公司。

这起民事诉讼上星期四（10月22日）在高庭开审，目前定审理至少30天。代表诉辩双方的律师分别是Setia律师事务所的严文键和陈悦欣，以及王律师事务所的高级律师陈志明和朱宝华。

诉方律师严文键（右一）和陈悦欣（右二）称钟仁海的英文能力有限，并且高度信任吴淑妮，为此依赖后者与团队管理LFI公司与他的个人资产。（李冠卫摄）

根据诉方索赔书，钟仁海在中国及海外经营石油化工业产品生产与贸易业务，并通过多家公司管理企业与个人财富，包括在新加坡设立的LFI，以及家族办公室Panda Enterprise。

钟仁海最初认识吴淑妮时，后者是负责LFI公司业务的渣打银行职员。吴淑妮加入LFI后，又介绍林微秀和艾琳到LFI工作。吴淑妮是公司财务总监，林微秀和艾琳分别负责人力资源与财务工作，叶信志则是公司风险管理经理与内部审计员。

诉方称，钟仁海的母语是中文，英文阅读能力有限，并且只听得懂基本英语。钟仁海高度信任吴淑妮，他依赖后者与团队管理LFI公司资产，同时把在新加坡的个人财富交由吴淑妮等人管理。

吴淑妮获得钟仁海的授权，可以代表他签署银行文件，她也持有钟仁海各银行户头的登录资料等。出于对吴淑妮的信任，钟仁海甚至在未核实文件内容的情况下，就签署吴淑妮交给他的文件。

诉方指四名答辩人滥用钟仁海对他们的信任，在2017年至2023年之间挪走7300万余元，包括支付自己多达2370万元的薪水、董事费与花红。

诉方称，四人担任的职务属于辅助角色，而非为公司赚钱，钟仁海没理由给他们如此丰厚的薪水与花红，他也从未答应让他们分享10％的生意分红。

诉方也指答辩人以替钟仁海购买奢侈品为理由，向钟仁海与公司做巨额报销，以及从钟仁海的个人银行户头提取总额超过21万元等。

不过，辩方驳斥，所有的报销与转款都是正当和得到钟仁海的授权。答辩人是按照钟仁海的指示，替他购买名牌包、手表和首饰等，这些物品有的是钟仁海买给自己，有的则是他赠送前妻与其他女性朋友。钟仁海也经常吩咐答辩人购买燕窝，带到中国赠送给当地官员与生意伙伴。他也会指示吴淑妮提取大量现金，然后把款项交给不同人。

同样的，答辩人坚称他们收到的薪酬都是钟仁海授权支付的。辩方指出，钟仁海与吴淑妮向来相互信任与尊重，但到了2023年底，吴淑妮拒绝执行钟仁海的指示，两人关系开始破裂，钟仁海随后也决定开除吴淑妮与团队。庭上未进一步揭露钟仁海的指示详情。

辩方也称，钟仁海与四名答辩人之间原本有大量的微信信息、电邮与其他文件，可以证明答辩人所做的转款都是获得钟仁海授权的，但如今这些书面记录不翼而飞，疑似被起诉人销毁；钟仁海也装糊涂，谎称从未授权答辩人动用他的资金。

辩方指钟仁海曾经答应让吴淑妮与团队享有公司生意的10％利润，但未按照协议支付款项，同时拖欠部分薪金，为此答辩人也提出反诉，向钟仁海索讨至少3050万美元（约3900万新元）。

本案星期二（27日）续审，钟仁海料在星期三或星期四上庭供证。（部分人名译音）