本地员工的法定退休和重新雇佣年龄将提前一年调高，从2029年1月1日起，分别上调至65岁和70岁。

人力部兼文化、社区及青年部政务部长迪内希星期一（10月26日）代表年长员工就业劳资政工作小组，公布《营造让各年龄层都能发挥所长的职场环境》报告。政府已全盘接受工作小组的建议。

工作组去年7月成立后，咨询逾1000名雇主、业界和工会代表、人力资源专家及学界，制定六项建议，为有意继续工作的年长者提供更多选项，也帮助企业更好地善用年长员工的资历，加强企业竞争力和应对人力吃紧的压力。

迪内希致辞时说：“我们的目标是打造亲乐龄的工作岗位和跨代职场，让经验受到重视，也让年长者以适合自己的方式继续贡献，从而也惠及企业。”

随着我国人口老龄化、预期寿命延长，预料会有更多长者在年满法定退休年龄后仍继续工作。工作小组因此建议政府比原定计划提前一年，从2029年1月1日起，将法定退休年龄和重新雇佣年龄分别上调一岁，给予年长员工更多保障。

时任总理李显龙2019年在国庆群众大会上宣布，会在2030年前，分阶段将原来的62岁法定退休年龄调高到65岁，67岁重新雇佣年龄上限则提高到70岁。

为鼓励更多年长者留在职场，工作小组建议为年满法定退休年龄及重新雇佣年龄的员工，调高个人收入估税扣税（Earned Income Relief），以及在2028年推出再就业补贴计划，取代现有的年长员工就业补贴。

至于无法获得重新雇佣机会的员工，工作小组建议上调雇佣援助金（Employment Assistance Payment），为这些员工争取更多经济援助度过接下来的求职期。

雇主为年长员工提供灵活工作量 可获津贴

工作小组也建议通过两项举措扩增现有的灵活工作岗位，并为需要工作灵活性的年长员工提供职业指导。

这包括推出灵活工作量计划（Flexi-Load Programme），取代将在明年底截止的部分工时员工重新雇佣津贴（Part-Time Re-employment Grant），以协助雇主应付灵活工作量安排的过渡成本。

灵活工作量安排，指的是让员工做部分工时或共享工作，并予以相应的工资。相关的过渡成本包括重新设计工作岗位、运营系统和政策所耗费的资源。

现行津贴计划迄今共为来自7800家企业的6万8500名年满60岁员工提供工资补贴。新计划则会把员工年龄门槛调低至50岁，意味着更多员工将符合条件。

工作小组也建议技能及人力发展局、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会合作承办职业生涯延续（career longevity）项目办事处，协助40岁以上的员工和求职者规划职涯与技能转型，并与合适的兼职或灵活工作量岗位进行配对。

加强对低薪员工援助

年满50岁的员工去年虽然只占居民劳动力的四成，却构成本地低薪员工的六成。

工作组建议加强就业入息补助计划（Workfare Income Supplement）及调整渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme），支持雇主给低薪年长员工加薪。

政府已接受工作小组提呈的建议，接下来会继续与职总、雇联及业界利益相关方紧密合作。有关各项建议的详情，会在明年国会拨款委员会预算案辩论时公布。