陈龙山为同一家机构服务超过10年后，去年在即将年满63岁时获雇主重新雇用。他满怀感激签下重雇合约的三个月后，被告知岗位有调动，原先由他负责的系统管理工作会交给其他同事，他则会被安排到从未尝试过的采购岗位。

陈龙山年轻时修读科技相关文凭，多年来也从事科技业务，对于采购工作则毫无经验，他于是决定辞职，希望继续发挥所长。辞职一年多来，他报读进修课程，也向多家机构投递超过50份求职信，但至今未得到任何正面回应。无奈之下，他决定考取德士司机执照，转行谋生。

年长员工就业劳资政工作小组星期一（10月26日）公布《营造让各年龄层都能发挥所长的职场环境》报告，要给予有意保持就业的年长者更多保障。工作小组向政府建议，从2029年1月1日起，将法定退休年龄和重新雇佣年龄分别上调至65岁和70岁，并为年满法定退休年龄与重新雇佣年龄的员工调高收入扣税额、推出再就业补贴计划。

政府虽大力支持年长者延长职涯，但年长员工如陈龙山仍可能在职场面对困难，甚至歧视。

今年63岁的安娜（化名）七八年前转行加入餐饮业，辗转到一家中央厨房担任烘焙助理，就因为年龄而遭同事歧视。

安娜说：“一些聘用你的老板可能非常包容，愿意给你机会，但负责管事的经理未必是这样，他们会说难听的话和施压，导致你放弃。”

她说，她曾遭遇同事的冷眼、闲言碎语，甚至当面羞辱，说出“这里是工作场所，不是学校”“我喜欢年轻人，不喜欢老人”等伤人的话。

年长员工若面对问题可求助

总理公署高级政务部长兼全国职工总会副秘书长陈国明星期一接受媒体访问时说，职总向来力求为员工提供更多保障与支持；例如，旗下的就业与职能培训中心（e2i）新推出了资深专业人士、经理、执行人员与技师（简称PMET）职业支援框架。

“我们的年长员工拥有丰富的经验与技术，希望雇主们能珍惜这些资历，继续聘用他们。”

对于有意继续工作或重返职场却难获机会的年长者，成人学习学院实践技能优先中心司长陈俊中的建议是，他们应该以技能为先（skills-first），让自己的技能与经验继续保持实用性，才不会受限于年龄或学术资格。

他还建议：“除了依赖网络求职，年长者也可善用人际网络，争取工作推荐。”

陈俊中说，雇主也应为资深员工提供继续学习的机会，或尝试新职责，从各方面发挥所长。职场学习、工作的重新设计与部署，都有助机构更好地善用人才，也可协助员工适应工作变化。

根据《退休与重新雇佣法令》，雇主若无法重雇符合条件的员工，须按员工薪资支付一笔一次性的雇佣援助金（Employment Assistance Payment），帮助他过渡求职期。

拥有15年职业导师经验的全国职工总会PME顾问罗佩珍（44岁）就曾协助一名未获重雇的员工追讨雇佣援助金。她受访时说：“雇主起初只支付8500元的援助金，这名职总会员认为自己符合资格，应获得1万4750元的最高金额。”

结果，职总居中协调，最终为那名员工争取到1万4750元的援助金。