新加坡与印度海军展开双边演习，围绕反潜作战、潜艇救援和无人系统展开专家交流，并借与印度海军P-8海上巡逻机互动的机会吸取经验，为武装部队下来几年将这款军机融入自身作战体系做好准备。

第33届新印海军双边演习“SIMBEX”，10月21日至26日在印度东部的维沙卡帕特南（Visakhapatnam）及附近的孟加拉湾举行。

我国海军人员在精湛号护卫舰上向印度海军人员介绍甲板设施与操作，协助他们熟悉舰上环境。（国防部提供）

我国海军派出护卫舰精湛号（RSS Supreme）参与；印度海军则出动尼尔吉里级护卫舰（INS Nilgiri）、卡莫尔塔级轻型护卫舰（INS Kamorta），以及一艘辛杜戈什级潜艇。这次军演包括岸上和海上两个阶段。

我国国防部星期一（10月26日）发布文告指出，双方在岸上阶段进行联合规划、专业交流和体育活动，并就无人系统操作、潜艇救援及海上航空行动，分享行动经验和最佳实践。

海上阶段则涵盖舰炮实弹射击、防空及反潜等进阶作战演练，以磨练作战能力，提升两军协同执行任务的水平。演习最后以海上阅舰式结束。

参与这次演习的我国海军舰队司长汪俊豪上校上星期三（21日）在活动开幕礼上致辞时说，演习持续为两国海军提供磨练作战能力的平台，也有助于增进相互了解和建立持久联系。

他特别感谢有机会与印度海军的P-8海上巡逻机展开交流。“新加坡海军正准备在接下来几年将P-8平台融入我军的作战体系，这次军演交流为新加坡海军提供了向印度海军学习的宝贵机会。”

我国海军舰队司长汪俊豪上校（右）与印度海军东部司令部作战参谋长马诺杰·贾海 （Manoj Jha）少将星期三（10月21日）联合为第33届新印海军双边演习“SIMBEX”主持开幕仪式。（林煇智摄）

海军海上安全能力更新完成首阶段工作

我国去年9月宣布采购四架波音P-8A海上巡逻机，取代自1993年起服役的福克50海上巡逻机，落实武装部队更新海上安全能力的第一阶段工作，以加强我国掌握海上态势及应对水下威胁的能力。

P-8A具备反潜和反水面作战能力，配备先进声呐浮标、声学处理系统及轻型鱼雷，也能通过雷达和其他传感器探测与追踪海上目标。

新印海军演习SIMBEX始于1994年，最初称为“狮王演习”（Exercise Lion King），以反潜训练为重点。经过30多年的发展，演习逐渐扩展至海事安全，以及空中、水面与水下多个领域的综合作战，是我国海军历史悠久的一项双边海上演习。

两国海军于2021年签署潜艇救援支援与合作执行协议，今年的专家交流进一步分享相关经验与做法。

新印共同利益超越传统海上安全

印度海军东部司令部作战参谋长马诺杰·贾海（Manoj Jha）少将在开幕礼上说，演习自创办以来年年复办，未曾中断。即使在冠病疫情期间，两国海军也通过线上规划和海上无接触的模式展开军演。

他指出，双方过去多次在演习中进行实弹射击，并有潜艇参与，也曾进行导弹发射。“这些都体现了两国海军对彼此拥有专业互信。”

他也说，海洋关乎新印国家利益与经济发展命脉，两国的繁荣都依赖安全航道、稳固供应链和稳定的区域环境。

“我们的共同利益远不止于传统上的海事安全。我们还必须携手应对海盗、海上恐怖主义、非法贩运、关键海事基础设施面临的威胁，以及新出现的常规与非对称挑战。”