过去一年多来，国家公园局接获的鳄鱼出没通报有所增加，去年1月至今年9月共有33起相关通报。为保障公众安全，当局过去四年来已将两头在公共水域出现的鳄鱼人道毁灭。

公园局野生动物管理高级署长侯俊明透露，出现在我国水域的鳄鱼都是河口鳄鱼（Estuarine Crocodile），它们在我国虽属极度濒危物种，但全球范围内有超过20万头，因此并不属于受保护动物。

这类鳄鱼攻击性强，一旦出现在邻近人口聚集区或涉及水上康乐活动的水域，就会对公众构成潜在风险。他指出，公园局成立以来虽未接获鳄鱼袭击公众的通报，但仍不能掉以轻心。

“在其他国家确实有鳄鱼袭击人类甚至导致死亡的案例，而且并不罕见，所以我们必须采取行动，在鳄鱼对人类造成一定威胁前介入，因为连发生一起鳄鱼袭击事件都太多了。”

《海峡时报》早前报道，本地1989年发生过一起野生鳄鱼攻击人类事件，最近一起鳄鱼夺命事故发生在1962年。公园局在1990年成立。

公园局也指出，通报数量增加并不代表鳄鱼实际总数上升，因为不同通报者看到的可能是同一头鳄鱼。

河口鳄本地属濒危物种 公园局为何须人道毁灭？

根据《新加坡物种保护红皮书》，河口鳄在我国属于极度濒危动物。两头被捕捉并人道毁灭的鳄鱼，分别在2023年10月出现在滨海东通道海滩，以及今年5月出现在圣淘沙升涛湾海域。

公园局野生动物管理与外展处长林素贤指出，人道毁灭是在慎重探讨其他途径、别无选择情况下的决定。

“我们原本也考虑将鳄鱼安置在本地的其他水域，但鳄鱼天生有归巢本能，很可能会返回原来的栖息地，危及公众安全。我们也跟万态保育集团确认过，动物园无法容纳它们。此外，我们也无法安排将鳄鱼移除出国，因为别的国家甚至有鳄鱼和人类发生冲突以致伤亡的事件。”

本地目前估计有超过20头野生河口鳄，多数栖息在双溪布洛湿地保护区，其他水域也有鳄鱼踪迹，但只要它们无法接近人类或构成威胁，当局就不会捕捉它们。

本地首办区域专家鳄鱼管理工作坊

公园局星期一（10月26日）在双溪布洛湿地保护区举办首届鳄鱼区域工作坊，汇集来自文莱、马来西亚、菲律宾和澳大利亚的管理人员及顶尖鳄鱼专家，为参与者提供分享鳄鱼生态、监测、管理及保育知识与最佳实践的平台，同时探讨在城市环境中管理鳄鱼所面临的共同挑战。

国家公园局举办首届鳄鱼管理工作坊。（国家公园局提供）

公园局自然保护处处长杨淑芬是与会者之一。她说，能够汇聚一线保育实践者，共同探讨在地保护、生物多样性管理和平衡各方利益的异同，至关重要。

她以文莱分享为例指出，向公众宣导鳄鱼的危险性时，必须考虑到不同社区与鳄鱼的实际接触情况各异，调整策略，确保风险与保育信息能够有效传达，让公众更容易理解。

根据外国参与者的简报，菲律宾从2000年至今共有37人因鳄鱼袭击丧命；澳大利亚北领地（Northern Territory）从1971年至今则有24人因此丧命；马来西亚砂拉越今年头九个月则发生了六起鳄鱼夺命事故；文莱在2015年至2025年间也发生了九起致命事故。