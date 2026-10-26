我国11月初举办新加坡城市交通周。这是亚洲规模最大的大会之一，预计吸引来自50多个国家超过8000名与会者出席，200多家企业也将在会上展示最新的科技和方案。

为期三天的新加坡城市交通周（Singapore Urban Mobility Week，简称SUMW）由陆路交通管理局、陆交局独资子公司MSI Global及MP Singapore联办，主题是“驱动未来：自动驾驶创新、智慧基础设施与城市交通”。与会者将探讨新兴科技如何为城市打造更智慧、可持续与连通便利的交通系统。

活动于11月4日至6日在新达新加坡会展中心举行，超过200家参展企业与品牌将集中展示它们的电动与自驾车技术、人工智能（AI）驱动交通方案、地铁和巴士系统，以及改善头尾一里路衔接的最新物流技术。

与会企业与机构包括比亚迪新加坡、中国交通建设股份有限公司、中国中车（CRRC）、华为、策安保安机构、西门子交通集团、新科工程子公司城市解决方案、新捷运及SMRT等。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥将受邀致开幕辞，阐述新加坡对城市交通未来的规划与长期投资愿景。

此外，活动期间还将举办“领袖峰会”与“行业论坛”，针对自驾车部署、老化基础设施的更新、交通行业劳动力转型，以及可持续交通等议题展开深入讨论。

首日的领袖峰会，将邀请来自20多个国家的近100名行业领袖和监管机构代表分享见解。活动也设立“青年交流平台”，展示12项由高等教育学府学生主导的创新构想。