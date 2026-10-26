尚达曼总统与黄循财总理分别致函约旦国王和首相 就教堂遭袭致哀
约旦基督徒聚居地卡拉克省哈穆德村的一个希腊东正教教堂上星期五（10月23日）发生枪击，造成九人死亡、约40人受伤。 （路透社）
约旦卡拉克省一所教堂上星期五（10月23日）遭袭后，新加坡总统尚达曼和总理兼财政部长黄循财星期一（26日）分别致函约旦国王阿卜杜拉二世（King Abdullah II ibn Al Hussein）和约旦首相贾法尔哈桑（Jafar Hassan），表达哀悼。
根据我国外交部文告，尚达曼在致阿卜杜拉二世的唁函中说，他对卡拉克的圣乔治希腊正教会教堂（Saint George’s Greek Orthodox Church）遭受骇人袭击深感震惊。袭击造成无辜者丧命，多人受伤。他代表新加坡人民，向国王及遇难者家属致以诚挚慰问。
尚达曼强烈谴责这起毫无道理的暴力行径。他说，在宗教场所蓄意以平民为袭击目标的行为令人发指，“我们与约旦及其人民站在一起，共同打击任何形式、任何来源的恐怖主义。我相信，约旦人民将团结一致，共同面对这场悲剧”。
黄循财在致贾法尔哈桑的信中说，他得知圣乔治希腊正教会教堂遭恐怖袭击后深感震惊。他代表新加坡政府，向遇难者家属致以深切慰问，并祝愿伤者早日康复。
黄循财强烈谴责在宗教场所蓄意袭击平民的行为。“这类暴力行径令人无法容忍，在任何情况下都不能被合理化。我们坚定支持约旦反对恐怖主义和宗教极端主义，并维护宗教宽容与和平共处的价值观。”
延伸阅读
约旦教堂枪击酿七死数十伤 全国哀悼三天
这起教堂葬礼枪击事件造成九人死亡、约40人受伤。