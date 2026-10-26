诈骗团伙以柬埔寨园区为基地，拨电骗本地人，涉案总金额超过5000万元。其中一名狮城男骗子星期一（10月26日）早上被判监29个月及罚款。

被告是现年37岁的陈文政，他面对四项包括抵触组织罪案法令以及贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，他星期一早上承认其中两项，另两项交由法官下判时纳入考量。他最终被判29个月监禁，以及罚款3540元。

根据控方陈词，诈骗团伙在柬埔寨经营诈骗中心，主要针对新加坡居民。调查显示，团伙成员至少78人，在一年内骗取的总金额约5250万元。众多受害者中，90人的年龄超过65岁，他们损失的金额高达1180万元。

根据控状，被告于2024年11月24日至27日前往柬埔寨金边，加入诈骗团伙，其间多次假冒政府人员行骗。

变卖劳力士“赃物”套现

另外，他也被控于2025年3月2日在远东商业中心（Far East Plaza）的一家手表行，变卖一只劳力士手表，换得5万3100元现金。手表是另一名团伙成员郑敬安交给被告的，相信是用犯罪赃款购得。

被告抵达金边后，郑敬安将劳力士交给被告，之后再由他带回新加坡。

根据早前报道，新加坡警察部队与柬埔寨国家警察于2025年9月9日合作展开跨境行动，捣毁一个专门冒充政府官员诈骗新加坡居民的犯罪集团。

当时警方逮捕了12人，包括九名新加坡人、两名马来西亚人，以及一名菲律宾人。

这名菲律宾女子迪薇拉（35岁）已于今年8月被裁定罪名成立，判入狱25个月。另一名30岁马国男子叶志明加入团伙后，因骗不到钱，三天就被解雇，早前也被判坐牢16个月2周。

警方也通缉包括郑敬安在内的34人。（人名译音）

完整报道，请翻阅2026年10月26日的《新明日报》。