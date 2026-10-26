男子花5元购买两杯苹果汁，贩卖机却只送出空杯，让他当场傻眼。他说，贩卖机公司事后已向他致歉。

这起事件发生于上星期三（10月21日）晚上11时，地点在勿洛蓄水池路第745座组屋楼下的ISlurp苹果汁贩卖机。

在两个社媒平台有逾10万名粉丝的内容创作者凯（27岁）受访时说，他当时与友人从贩卖机购买两杯苹果汁，共付了5元。

“我们等了大约几分钟，过后贩卖机显示两杯苹果汁弄好了，但我们取出果汁时，却发现两个杯子里面空荡荡。”

他指自己曾在淡滨尼一带购买ISlurp的苹果汁，那次都没有问题，不知为何这次会变成这样。

据他观察，贩卖机仍然有苹果存货，但不知为何没有把苹果送进榨汁机内。

他过后扫描贩卖机上的QR码，连接到一个电邮地址。他将自己的遭遇电邮过去，当时未得到任何回复。

他事后于凌晨12时43分在TikTok发视频，指拿到两个空空如也的杯子，哭笑不得地调侃：“这杯看起来还真是绝对新鲜、百分之百纯正的苹果汁啊！”

视频里也可看到贩卖机的屏幕写着“完成，请取走杯子”。

他过后向《新明日报》证实，隔天ISlurp管理层在看到视频后，已经通过Instagram向他致歉。“我明白机器有时会故障，我本身超爱喝苹果汁和橙汁。所以如果他们肯不断进步，我一定还是会支持。”

《新明日报》已向ISlurp了解更多详情，但截稿前还没得到回复。

公司致歉并全额退款

苹果汁贩卖机公司已向当事人致歉，并且要全额退款。

根据凯所提供的对话截图，ISlurp通过Instagram发信息致歉。“付钱购买苹果汁却收到空杯，这无疑令人感到失望，我们为辜负了你的期望深表歉意。”

他们说，已通知运营团队调查此事，并且检查贩卖机以避免类似事件再次发生。他们也想提供全额退款。

他们称，道歉并不能弥补过错，但希望能有机会纠正错误。

凯受访时说，他理解ISlurp的用意，但看到视频留言区有多名顾客拿不回退款，他希望公司能公平公正，也将钱退回给这些顾客。