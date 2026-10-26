曹氏基金会（Tsao Foundation）人力资源经理黄美英受访时说，不同员工对职业发展有不同期望，年长员工可能因个人或家庭因素有意改任更灵活职务；但员工往往担心提出要求或遭雇主批判甚至受针对而却步。公司希望改变员工心态，以期更善用年长员工的经验与资历。

为了更好地支持 年长员工 职业生涯与工作需求，曹氏基金会去年底推出试点计划，培训公司管理层与员工展开有效沟通，共同探讨职业发展选项。试点结束后，提出职业发展计划的员工，从去年的约30%激增至80%。

黄美英说，这项为期七个月的试点，为约30名管理人员提供培训，与年满40岁员工加强沟通。公司也设计一套人工智能数码工具，让员工填写职业发展目标和当前岗位，再对比两者之间所需的技能组合，从中分析出员工提升技能的可循途径。

曹氏基金会的这项计划，去年连同其他29项企业机构的试点计划，获得“赋能年长员工多阶段职业发展行动联盟”（Alliance for Action on Empowering Multi-Stage Careers for Mature Workers）资助。

劳资政发布最新报告 提六建议打造跨代职场

这个行动联盟隶属于去年7月正式成立的年长员工就业劳资政工作小组，旨在探讨更多创意方案、支持年长者就业，迄今惠及超过1600名年长员工。工作小组以行动联盟一年多来取得的成果为基础，为打造更亲乐龄的跨代职场环境制定六项建议，星期一（10月26日）发布相关报告。

其中一项建议是支持雇主提供更多灵活工作量安排（Flexi-Load Programme），减少员工提早离职。另一家机构、甘榜加卜（Kampong Kapor）社区服务企业对此表示欢迎。服务总监何泽清说：“与其要求人才配合传统工作岗位，我们更应创造工作选项来顺应人才的不同需求。”

甘榜加卜社区服务企业服务总监何泽清（左一）说，机构在设计新灵活岗位的过程中耗费不少资源，但这却是应对行业人员短缺必须作出的长期投资。何泽清星期一向人力部政务部长迪内希（左二）、总理公署高级政务部长兼职总副秘书长陈国明（右二）和全国雇联会副会长陈慧敏（右一）分享试点成果。（白艳琳摄）

何泽清坦言，社会领域广泛面对人手吃紧的挑战；聘请有经验的全职员工一般需六个月到九个月时间，初入职的新人也需三个月到九个月接受培训。已有相关经验的年长员工就显得格外珍贵，可是他们往往因为工作负担、性质或时间等因素无法继续留职。

何泽清以社工和辅导员岗位为例说，传统兼职和全职员工的工作范围无差，都得接案、跟进、项目策划和执行，只是工时较少。而年长者往往因各种原因无法随时“待命”接案，只好放弃这份工作。

机构试行灵活工作量安排，根据员工的需求调整职责，如只负责策划和执行项目，不必接个案。何泽清说，机构据此发布线上招聘贴文后，短短20天内就接获20多份申请。

根据人力部去年进行的全面劳动力调查，本地劳动参与率在员工“五十奔六”的年龄段骤然下降；主要原因包括家事或护理责任（52.6%）以及老年、残疾或健康衰退（16%）。