德国总理默茨将从星期二（10月27日）起对新加坡展开两天正式访问，期间与我国总理兼财政部长黄循财展开双边会晤。

这是默茨（Friedrich Merz）自去年5月出任德国总理以来，首次访问我国。

根据新加坡外交部星期一（26日）的文告，本次访问彰显了新加坡与德国之间友好、持久且多层面的伙伴关系。

默茨将出席由黄总理主持的欢迎仪式，并与他举行双边会晤。黄总理也会设晚宴款待他。

两人上一次会面，是于去年11月在南非约翰内斯堡出席二十国集团（G20）峰会期间。

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默茨本次访问期间也将会见尚达曼总统，并出席国务资政李显龙为他设的午宴。

默茨将在尤索夫伊萨东南亚研究院主办的第49届新加坡讲座上发表演讲，题为“德国与印度—太平洋：变局中的伙伴关系、竞争力与韧性”（Germany and the Indo-Pacific: Partnership, Competitiveness, and Resilience in a Changing World）。

讲座由数码发展及新闻部长杨莉明主持。

新加坡与德国于2024年11月把双边关系提升至战略伙伴关系。两国在经济、国防、科技及人文交流等领域有着长期、实质且多层面的合作。

德国是最早承认我国独立的国家之一。自时任德国总理施密特（Helmut Schmidt）于1978年首次访新以来，历任德国总理都曾访问我国。

新德两国的经济关系稳固，并不断深化。德国是我国在欧盟最大的货物贸易伙伴、第三大服务贸易伙伴及第五大投资来源国。目前，超过2900家德国企业在我国运作，较五年前增加40%。

旅游方面，我国2025年接待的德国旅客近36万人次，较2024年增长约5%。今年1月至9月，我国接待的德国旅客近26万2000人次，是我国第14大客源市场，并继续保持欧洲第二大客源市场的地位，仅次于英国。