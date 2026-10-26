印度尼西亚上星期六（10月24日）突然宣布削减对新加坡的天然气出口，以满足国内发电需求。

时机敏感，正值最近印尼林火引发的跨境烟霾，在本区域掀起巨大争议。

无论原因为何，此次被印尼“断气”，凸显新加坡在重要进口资源这方面，确实有必要长期采取分散风险，确保来源多元化的做法。

摊开数据来看，新加坡约95%电力来自天然气发电，因此印尼削减对新加坡天然气出口的消息，乍看之下虽然颇为惊人，但新加坡能源市场管理局指出，印尼削减天然气供应的幅度，仅占新加坡每日天然气需求量不到2％。

主管能源与工业事务的能源贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生也保证，本地电价短期内不会受到太大影响，当局早已做好万全准备。

“政府制定了应急措施和保障机制，以确保能源供应多元化。”

总理黄循财则强调，新加坡投资建设液化天然气接收站，从不同国家进口天然气，不单纯依赖管线输送，这为应对任何供应中断提供了更多选择。

新加坡从印尼进口的天然气主要通过管线输送，液化天然气则通常来自距离较远的进口来源国，通过大型船只运输。

黄循财也明确指出，天然气供应受商业合同约束，政府期望各方信守承诺。

“新加坡的天然气进口商将采取必要措施，维护他们在合约下的权益。”

黄循财总理强调，政府期望各方基于契约精神，信守天然气供应的承诺。（海峡时报）

地缘政治诡谲多变 更应避免将鸡蛋放在同一篮子

历史上，过度依赖单一进口来源而深受其害的先例屡见不鲜。2022年俄乌战争爆发前，德国一度有多达55%天然气从俄罗斯进口，之后被迫逐步切断进口俄国天然气。但长期依赖俄国低价能源的代价随即浮现，能源成本暴增，对当地经济造成了巨大冲击。

对便宜好用的东西没有抵抗力是人之常情，但在诡谲多变的地缘政治下，专挑便宜货并大量从单一卖家进货，无疑是犯了风险管控的大忌。

反之，舍近求远这种似乎违背常理的做法有其必要性，即便其他卖家因运费等诸多因素导致价格较高，也有必要列入采购名单，避免把鸡蛋放在同一个篮子。

此番被印尼局部“断气”，正是天然气来源的多元化，才让新加坡有了应对挑战的底气。

同样的做法也遍布其他必要的进口资源。

新加坡有逾90%粮食仰赖进口，推动进口来源多元化，避免过度集中，一直是当局的核心策略。根据2025年的数据，新加坡的食品供应来源已拓展至180多个国家及地区。

与此同时，尽管新加坡资源匮乏、土地稀缺，无法全面做到自给自足，但本土供应仍然必须“能做多少是多少”，以加强相关资源的韧性。

在粮食安全部分，新加坡就立下了本地农场在2035年满足本地20%纤维和30%蛋白质消费需求的目标。

在能源安全方面，当局也有力求“本土供应”的做法。

陈诗龙星期一（26日）提到，全球能源格局已因供应紧张及资源国族主义（resource nationalism）抬头而日益严峻，新加坡短期内除了会致力于建立新的化石燃料合作关系来保障能源安全，也会加速部署太阳能等低碳替代方案，以环保可持续的方式满足未来的能源需求。

他也在同一场合捎来了一项好消息——新加坡地底深处蕴藏着可观的地热能，地热资源潜力初步估算是目前全国每年用电量的60倍以上。

能源局今年底将展开下一阶段研究，进一步评估使用地热能发电、制冷和供暖的可行性。

关于核能的艰难讨论，恐怕也必须提上议程。

黄循财指出，新加坡不能将目光局限于天然气，而是要寻找更清洁、能全天候稳定供电的能源，包括核能。

他坦言，能理解国人对核能安全的顾虑，政府也会将安全放在首位，但当局不应因为某项选择存在困难或争议就将它排除，而是必须谨慎评估风险、权衡利弊，同时与国人充分沟通，并做出正确的决策。

新加坡天然资源匮乏、地狭人稠，能源安全一直是各界关注的重中之重。（海峡时报）

信守承诺 保障信誉

值得一提的是，除了确保进口来源多元化，以及尽可能加强“国产能力”，主张全球资源供应链稳定流通的新加坡也必须以身作则。

1973年因中东赎罪日战争引发的石油危机中，全球面对石油供应短缺，当时新加坡已在炼油领域略有小成，大量石油储存在我国的炼油厂。从短期来看，阻止这些石油出口，能让新加坡拥有满足自身两年需求的好处。

但长远看来，新加坡却会赔掉信誉，时任总理李光耀因此作出了不阻止石油出口的保证。这项决策，后来也让新加坡在炼油和石油贸易领域得以站稳脚跟。

新加坡在今年4月也向外界作出了一样的承诺。美伊战事爆发后，鉴于能源要道霍尔木兹海峡关闭，亚洲能源供应面临中断风险，黄循财当时承诺，我国将在物流、海事及石油贸易与炼油等方面尽己所能，协助维护区域供应链的稳定与韧性。

如此一来，无论面对被“断气”或其他重要资源进口中断，真正做到己所不欲勿施于人的新加坡，也才能有道德立场呼吁他国遵守承诺。