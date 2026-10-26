未来三个月可供投标的拥车证配额略增1.12%，共1万9298张。其中，一向热门的中小型汽车组（A组）配额与本季一样，共7134张，仍是去年5月以来的最低水平。

受访车商认为，配额增幅有限，加上不少消费者赶在电动车优惠年底调整前购车，短期需求料保持强劲，拥车证成价难有明显回落。

陆路交通管理局星期一（10月26日）公布11月至明年1月的拥车证配额。与8月至10月的1万9085张相比，新一季配额仅增加213张。

其中，1092张来自陆交局额外注入的配额，以及提前拨出的未来几年旧车注销配额。当中61张分配给货车和巴士组（C组），其余1031张拨给电单车组（D组）。

陆交局指出，未来三个月的拥车证配额，不受目前汽车拥车证分类方式检讨工作的影响。

应对大众市场需求的A组，未来三个月的拥车证共7134张，与本季相同。A组之前的配额已连续三个季度下降。

大型及豪华车组（B组）配额则继续增加，共5707张，比过去三个月多180张（3.26%）；一般用于注册B组车款的公开组（E组）也增加57张（3.74%），共1580张。

C组配额增加37张（2.02%），共1873张。D组是唯一配额减少的组别，减少61张（1.99%），共3004张。

年底购车需求料强劲 A组成价或继续逼近B组

比亚迪总代理商Vantage Automotive常务董事陈丽群认为，新一季拥车证配额增幅较小，预计拥车证成价难以明显回落。

她指出，上周末举行的汽车展销会为多数车商带来不少订单，接下来几轮拥车证竞标料相当激烈。此外，电动车附加注册费优惠计划（EV Early Adoption Incentive）今年底结束，车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme）的优惠额明年起也将调整。

两项计划调整后，电动车买家明年可享有的优惠合计将减少1万元。因此，不少买家料会赶在年底前购车。陈丽群说：“短期购车需求仍会强劲，这股需求可能进一步推高接下来几轮的拥车证成价。”

日产代理商陈唱父子公司总经理林建忠则说，新一季配额变化大致符合预期。“A组配额相信已经见顶，B组则继续增加，因此市场可能继续出现A组成价逐渐逼近B组，甚至高于B组的情况。”

今年以来，A组拥车证成价已有四次高于B组。林建忠认为，如果没有政策介入，这一趋势不会改变，因此合并A组和B组，是重新调整目前市场格局的唯一办法。

为解决大众与豪华车组界线日益模糊的问题，陆交局拟议合并A组与B组，并根据汽车抵岸价（Open Market Value）中位数划分等级，给予相应回扣或征收附加费。根据当局提议，回扣和附加费最高各为1万5000元，具体安排将在公众咨询结束后确定。

至于拟议的拥车证分类检讨是否影响购车需求，林建忠观察到消费者出现两种不同心态。一些买家选择观望，希望等新分类方式进一步明朗后再决定；另一些则担心A组、B组合并后，新组别的拥车证成价可能更高。“他们认为，与其等待，不如趁现在买车。”