发展亚细安电网是保障东南亚能源安全、支持区域可持续发展的关键。亚细安秘书长高金洪博士有信心，亚细安成员国会在下月的亚细安峰会上签署亚细安电网加强版谅解备忘录，为落实区域电网铺路。

新加坡国际能源周星期一（10月26日）开幕。高金洪在大会场边答复《联合早报》询问时说，亚细安成员国已就亚细安电网进行广泛讨论，竭尽全力推动项目。“我们有十足信心，成员国会实现这项重要的合作。”

亚细安电网概念确立于1997年，旨在实现成员国之间电力互通；然而，相关讨论持续近30年仍无显著进展，因此受舆论质疑成员国的合作决心。

印度尼西亚政府宣布从上星期六（24日）起，每天向新加坡输出的天然气减少310亿英热单位。有专家认为，印尼的这个决定会打击区域能源合作。

对此，来自柬埔寨的高金洪说，能源合作可在双边、区域等不同层面推进；当合作因各种原因而不太顺利时，相关国家应通过公开且直接的对话处理。

“我们希望成员国之间，乃至整个亚细安有顺畅、友好且有成效的合作。但双边合作和项目参与方偶尔可能出现某些问题是自然的事，我相信两国会凭借智慧化解问题。”

他说，双边安排出现问题时，若有必要可启动争议解决机制，但“最好是不用启动这机制而把问题解决了”。

他还指出，能源保障如今不再只是优先事项，更是所有成员国的共同核心利益，区域合作比以往任何时候都更重要，因此必须加强成员国之间的协调能力。

“尤其是如何让成员国的能源互联互通。一些国家有过剩的可再生能源，另一些国家则面临短缺，我们作为一个区域整体，必须致力落实《巴黎协定》，推动清洁可再生能源发展。”

2025年至2040年需融资超过270亿美元

亚细安电网的互联系统规模庞大，除了须发展资源密集技术，项目能否获得足够融资是另一挑战。国际能源署估算，从2025年至2040年，亚细安电网需要超过270亿美元（345亿新元）的投资。

单是发展互联器，所需金额就不小。据国际能源署分析，在2030年前，每年的互联器需投资超过10亿美元（13亿新元）；随着更多项目陆续动工开展，2030年至2040年的年均投资须增至20亿美元（26亿新元）。

高金洪也在新加坡国际能源周发表了主旨演讲。他强调，吸引融资推动能源项目发展是实现亚细安未来能源保障的关键。“公共机构、私人投资者和外国合作伙伴，都须按各自优势做出贡献。”

法迪拉：能源供应不再是理所当然

马国副首相兼能源及水务转型部长法迪拉在会上演讲时说，东南亚经济持续增长，除了电动化加速推进，先进制造业、数据中心和人工智能技术的电力需求也达到前所未有的规模。

他指出，东南亚正步入关键十年，能源供应保障已不再是理所当然。东南亚当前有两大任务：一是确保有足够能源满足当前发展需求，二是推动能源系统转型以满足未来需求。

他说，除了发展可再生能源，还须强化区域电网。“区域能源互联互通绝非奢侈之举，而是亚细安的战略资产。”

南方电网亚细安代表处总代表蔡上受访时说，亚细安电网还是个概念，成员国如何统一落实机制是当前最大的挑战。这除了建设互联器，也包括安全运行电网，并协调不同市场的能源系统。

他还说，南方电网对于建设互联器有丰富的经验，乐意与亚细安成员国分享，包括在新加坡国际能源周等场合进行交流。