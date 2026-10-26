出于对医学的兴趣，义安理工学院三年级学生萧瑜萱两年前为抗癌儿童举办健康生活与急救工作坊，教小朋友如何包扎伤口。这些抗癌小勇士坚强的精神让她深受启发，因此也开始与成人癌症患者一起做手工，鼓励他们借艺术抒发情绪。

19岁的萧瑜萱目前修读生物医学科学专业文凭课程，也是学校医学兴趣小组的主席。她两年前参加活泼儿童抗癌基金（VIVA Foundation）与义安理工红十字青年协会（Ngee Ann Polytechnic Red Cross Youth Chapter）联办的健康生活与急救工作坊，负责策划活动。由于那是她首次与癌症患者接触，原本心存不少顾虑，在交流过程中却被孩子们的热情感染。

“我没想到他们会如此有活力，虽然小小年纪就要与病魔抗争，他们依然对生活充满期待。”萧瑜萱深受孩子们的鼓舞，今年通过医学兴趣小组与新加坡防癌协会合作，为成人癌症患者与康复者举办艺术与手工课程。

她受访时说：“抗癌的过程中，患者可能有很多难以直接表达出来的情绪或想法，希望艺术可以成为他们抒发情绪的方法。”

青年成就奖颁奖 386人获颁最高荣誉

萧瑜萱是第24届全国青年成就奖（National Youth Achievement Awards，简称NYAA）金奖得主之一。颁奖礼星期一（10月26日）在新加坡工艺教育中区学院举行，今年共有386名青年获颁金奖。尚达曼总统担任主宾，与总理公署高级政务部长陈国明一起为得奖者颁发奖项。

金奖是全国青年成就奖计划的最高奖项，要求青年完成服务学习、户外学习、健康生活与社区领导倡议行动，并投入至少18个月的时间。陈国明致辞时说，这些经历让青年学到课堂之外的知识。

“新技术正在改变我们的学习与工作方式、人口老龄化带来新的需求与解决方案、环境挑战让我们重新审视生活习惯。在这个日益动荡的世界，我们需要既能灵活适应变化，又懂得关怀他人的青年。”

另一名金奖得主是立化中学高二生宋坤阳（18岁），他从遭污染的垃圾回收箱汲取灵感，推动蔡厝港碧林区（Brickland）居民捐出家里的塑料垃圾，制作“塑料砖”，变废为宝。

“一旦其他垃圾污染了回收箱，里面的塑料就无法再被回收，造成浪费。可是如果把塑料垃圾塞进废弃塑料瓶，做成砖头，就可以确保塑料垃圾循环利用。”

宋坤阳和同学在网上看到非洲一项塑料砖环保企划之后，从今年3月起通过碧林青年联系网启动“塑料砖计划”（Project EcoBricks）。

在学生们的推广下，居民贡献出约14公斤塑料垃圾，做成20个塑料砖，计划还得到了人民协会的关注。宋坤阳说，这些塑料砖日后可以用来为社区花园搭建篱笆，让居民种花草树木，从中产生社区归属感。