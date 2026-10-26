本地烟霾情况继续好转，星期二（10月27日）的空气污染指数预计将持续下降，之后两天估计有阵雨，能抑制火点和烟霾，进一步改善整体空气素质。

国家环境局星期一（26日）傍晚预测，星期二的24小时空气污染指数（PSI）可继续保持下降之势，介于60点至90点，属适中水平。

这是风向和降雨所致，环境局预测，星期二吹的是东北风或东南风，本地及周边地区也会下阵雨。这两大有利因素，将大幅降低烟霾笼罩的可能性。

不过，到了星期三（28日）和星期四（29日），风向则较多变化。所幸潮湿的天气继续为本地及周边区域带来雨水，可抑制火点和烟霾。

环境局指出，星期一本地多云，虽然观测到有烟霾，但笼罩范围仅限印度尼西亚加里曼丹一带。

截至晚上10时，全岛五个地区的24小时PSI介于63点至73点，处于适中水平，西部空气质量最差；一小时悬浮颗粒（PM2.5）则介于每立方米9微克至38微克，属于正常水平。

环境局提醒公众，规划隔天的户外活动时，应参考PSI预报及相关健康建议；若要进行即时户外活动，则可通过烟霾网站（haze.gov.sg）或myENV手机应用，查看最新一小时PM2.5浓度。