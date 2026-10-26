新加坡科技设计大学设立共创实验室，计划在首年培训2000名在职专业人士，并协助超过100家企业使用人工智能解决工作痛点，提升工作效率。

配合全国人工智能赋能计划（National AI Impact Programme），新加坡科技设计大学星期一（10月26日）在终身学习学院（Lifelong Learning Institute）推出共创实验室（SUTD CoLab）。

共创实验室将与科技公司径点科技（AvePoint）及其旗下教育科技公司迈文点（MaivenPoint）合作，帮助公众和企业学习运用人工智能（AI），将创意转化为可实际应用的方案。

新科大首席执行官（终身学习与创新）兼专业培训学院总监梁杰雄受访时透露，实验室的长远目标是将培训规模扩大至每年5000人，并协助约300家企业采用AI。

新科大校长方国光教授指出，为应对人工智能技术的发展，新科大过去两年研发了“人类—人工智能—人类”教学模式，明确区分哪些工作应由人类独立完成，哪些适合与AI协作处理。

采用三阶段培训模式 助企业整合应用方案

共创实验室采用“学习、开发、部署”三阶段模式。参与者将学习如何运用AI应对实际挑战，再结合自身专业知识开发解决方案。对于具有应用潜力的原型，径点科技与迈文点将提供技术支持，协助企业把方案整合至现有系统及日常运作。

主打课程是为期三天的人工智能原型开发工作坊，让学员学习使用AI工具、开发个人AI代理，并针对工作中面对的问题，设计解决方案。课程对公众开放，详情可通过新科大网站查询。

共创实验室自今年9月9日启动试点以来，已有155名专业人士参与相关课程。

数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪在开幕仪式上致辞时说：“我们的目标不是让每一家企业都成为人工智能公司，而是让每一家企业都能借助人工智能，成为更好的公司。”

陈杰豪强调，具备“AI双语”能力，意味着员工既能熟练运用AI，也拥有相关领域的知识和专业判断力，并不代表人人都必须成为程序员或软件开发人员。

除了面向企业和在职人士，共创实验室也将与新加坡协助残障者自立局（SG Enable）等社区伙伴合作，让不同年龄、能力和背景的公众都有机会接触AI。校方也计划在下一阶段，向年长者推出相关培训。